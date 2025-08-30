La Capital | Policiales | abuso

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

El crimen se dio en mayo de 2022 en barrio Alberdi. Testigos apuntaron contra la condenada, que discutió con la víctima por un presunto abuso intrafamiliar

30 de agosto 2025 · 16:24hs
La hermana de Juan Carlos Visgarra lo acusó de un abuso

La hermana de Juan Carlos Visgarra lo acusó de un abuso, lo mató y fue detenida en su casa en 2022

Juan Manuel Visgarra fue asesinado el 9 de mayo de 2022 en barrio Alberdi en el marco de una pelea con su hermana Mariana, que le había recriminado un presunto abuso a una familiar y quien este viernes recibió la pena de 12 años de prisión efectiva por homicidio en un procedimiento abreviado.

El pedido de la Fiscalía y la defensa de Mariana Visgarra fue homologado por los jueces de Primera Instancia Alejandro Negroni, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy luego de tres años de investigación y juicio. A la condenada se le atribuyó el homicidio de su hermano agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Las investigaciones pudieron determinar que Mariana Visgarra ingresó a la casa de calle Varela al 3400 donde vivía Juan Manuel, que había estado preso seis años, según detalló su padre ante la Justicia. Fue el 9 de mayo de 2022 a la 1.45 y una breve discusión terminó con la mujer gatillando cuatro veces sobre su hermano. Las heridas en el tórax causaron el fallecimiento por un shock hipovolémico por hemorragia masiva.

Mariana, que estaba acompañada por un familiar, se escapó por los techos y fue detenida el 25 de octubre de 2022, luego de una investigación que incluyó testigos, cruzamiento de datos con compañías telefónicas y escuchas al teléfono de la condenada.

Un crimen directo

No eran ni las 2 de la madrugada cuando el lunes 9 de mayo de 2022, Mariana Visgarra llegó a la casa de su hermano en Varela 3414, a unos 50 metros de su propia vivienda. Esa noche estaba acompañada por un familiar y fue directo contra su hermano.

Según la declaración de testigos y de la propia Visgarra, Juan Manuel había cometido un abuso intrafamiliar. “Vos estás re loca, ¿qué estás diciendo?”, fue la respuesta que un vecino escuchó y confirmó ante la Justicia. Luego pudo oír los disparos.

La víctima no fue encontrada hasta la tarde de ese mismo día. Los equipos médicos que encontraron el cuerpo indicaron que no habían pasado ni 16 horas del crimen. Por su parte, la investigación dio cuenta que en la vivienda no había pruebas que direccionen las hipótesis hacia un robo. Es más, la víctima tenía alrededor de 70 mil pesos en su poder y la puerta no estaba forzada.

Durante la madrugada, una persona que llamó al 911 para alertar sobre los disparos dijo que había visto salir por los techos a dos personas, un hombre y una mujer. “Gritaba que lo suelten. No sé si le habrán hecho algo. Es mi vecino”, dijo. A las 14 hubo un nuevo llamado a la central policial: “Lo llamo y no contesta nadie. Están las puertas abiertas. Vive solo, pero tiene parejas eventuales”.

Escape e investigación

Dejame, soltame”, le suplicó Juan Manuel a Mariana y su cómplice. De todas formas, ella disparó y lo dejó tendido en la cocina de su casa en Varela al 3400. Luego escapó por los techos y se perdió en la noche.

A pesar de que la oscuridad de la noche jugaba a su favor, una vecina vio todo: “Cuando escucho eso me asomo por la ventana y miro fijamente para la casa de él. A los dos minutos veo que un hombre baja por los techos, por el lado de Mina Clavero (la calle que cruza a Varela hacia el sur), y se va corriendo rapidísimo para el lado de bulevar Rondeau. Después pasa un minuto más y veo a una mujer bajando por los techos. Era una mujer de pelo rubio y la estaba esperando su marido del lado de enfrente. Yo digo que es su marido porque la abrazó cuando llegó y se fueron abrazados caminando”.

La hija de Juan Manuel contó que, la madrugada del crimen, un chico del barrio había visto entrar a la casa a su tía y la escuchó recriminarle a la víctima una situación de abuso en la familia y la secuencia de los disparos. “Me dijo que fue la hermana de mi papá la que lo mató”, declaró la hija del hombre asesinado.

A los 5 meses, el 25 de octubre de ese año, la hermana de la víctima fue detenida en una casa de la cuadra donde vivía con su familia y donde se secuestraron tres celulares. La investigación llegó a ella a partir de declaraciones de otros parientes, de un testigo de identidad reservada, escuchas telefónicas y registros de antenas celulares.

La detención se dio luego de escuchar a Mariana referirse con angustia y tormento a lo sucedido. “Lo que yo hice no es algo que es natural en la vida, no se hace”, dijo en un tramo de la charla, en la que dio a entender que no tenía otra opción.

