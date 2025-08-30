"A Ángel Di María queremos quitarle todas las pelotas y queremos ganarle"

Sarmiento espera a Central en Junín con la atención puesta en la figura del campeón mundial en Qatar 2022.

Ángel Di María grita con alma y vida su gol en el clásico. Este sábado es la gran atracción en Junín, donde Central visitará a Sarmiento.

Central jugará este sábado contra Sarmiento en Junín y la ciudad bonaerense palpita no sólo el partido sino la presencia de un campeón mundial con la selección nacional. Es que, vaya donde vaya, Ángel Di María es una verdadera atracción para los futboleros argentinos.

Ya pasó en Lanús y en Tucuán cuando a Central le tocó jugar como visitante. Y se ve con más fuerza en Junín, una ciudad más pequeña que no siempre tiene la posibilidad de ver de cerca a estrellas como Di María.

Incluso el director técnico de Sarmiento, Facundo Sava, se mostró conmovido con la presencia de Fideo, campeón mundial en Qatar 2022.

"Tenerlo acá es un orgullo para la ciudad, para todos, porque nos ha dado mucha alegría a los argentinos", dijo el entrenador. Y añadió: "Además, Di María es una persona querible, que tiene un montón de virtudes y una carrera admirable. Es para felicitarlo".

Sin embargo, no olvidó su rol de director técnico de Sarmiento, el equipo contra el que se enfrentarán Di María y sus compañeros. "Cuando empieza el partido queremos ganar, queremos quitarle todas las pelotas, jugarle como a uno más", dijo.

Sava dijo que tuvo la posibilidad de jugar contra grandes futbolistas. "Cuando empezás a jugar les querés ganar", enfatizó. Y agregó: "Personalmente, trato de que juguemos todos los partidos de la misma manera. Es lo mismo si viene River, Boca, Central o cualquier otro equipo. Quiero ganar".

Sobre Central, dijo que tiene muy buenos jugadores y que ataca mucho. "No creo que plantee algo distinto a lo que viene haciendo", opinó. Y remató: "Estaremos atentos a sus virtudes y buscaremos aprovechar sus debilidades. Más importante es cómo estemos nosotros. Esperemos tener una buena noche".