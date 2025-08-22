La Capital | Zoom | Quarrymen

Quarrymen deja por un rato la beatlemanía para rendirle homenaje al brit rock

La cita con el rock británico es este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia). También se presentará Artic Call para homenajear a Artic Monkeys

22 de agosto 2025 · 15:50hs
Quarrymen se presenta este sábado

Lucía Benetti

Quarrymen se presenta este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia).

Los rosarinos Quarrymen, famosos por interpretar a nivel internacional a The Beatles, ofrecerán un show diferente para celebrar dos décadas de trayectoria. Interpretarán a bandas de la escena de rock británica para darle descanso a la beatlemanía, en una noche donde la banda Artic Call se sumará con su tribuno a los Artic Monkeys. La cita con el rock británico es este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia).

Franco Maccagno, integrante de Quarrymen, aseguró en declaraciones a "Una tarde perfecta", de LT8, que a lo largo de su trayectoria pasaron muchas cosas para destacar. "Ganamos la Beatleweek latinoamericana, fuimos a tocar varias veces a Inglaterra y probablemente volvamos a ir", detalló.

quarrymen
Versión brit rock. Quarrymen deja un rato el repertorio Beatle para homenajear a toda la escena rock británica.

Versión brit rock. Quarrymen deja un rato el repertorio Beatle para homenajear a toda la escena rock británica.

En ese marco, recordó que Quarrymen se llamaba la banda surgida en Liverpool antes de transformarse en Beatles y aseguró que todavía existen. "Ellos están en Liverpool y por eso tuvimos que identificarnos como los Quarrymen internacionales, de Rosario", acotó.

Maccagno anticipó que este sábado será un show distinto e inusual al que acostumbran. "Prácticamente es un especáculo sin Beatles, básicamente vamos a hacer un recorrido en homenaje a bandas británicas como Radiohead, Coldplay, Oasis, Blur, entre otras, que tienen esencia Beatle. Nos gustan mucho sus temas y por eso queremos presentarlo ante la gente", señaló Maccagno.

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor