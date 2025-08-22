Quarrymen deja por un rato la beatlemanía para rendirle homenaje al brit rock La cita con el rock británico es este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia). También se presentará Artic Call para homenajear a Artic Monkeys 22 de agosto 2025 · 15:50hs

Lucía Benetti Quarrymen se presenta este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia).

Los rosarinos Quarrymen, famosos por interpretar a nivel internacional a The Beatles, ofrecerán un show diferente para celebrar dos décadas de trayectoria. Interpretarán a bandas de la escena de rock británica para darle descanso a la beatlemanía, en una noche donde la banda Artic Call se sumará con su tribuno a los Artic Monkeys. La cita con el rock británico es este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia).

Franco Maccagno, integrante de Quarrymen, aseguró en declaraciones a "Una tarde perfecta", de LT8, que a lo largo de su trayectoria pasaron muchas cosas para destacar. "Ganamos la Beatleweek latinoamericana, fuimos a tocar varias veces a Inglaterra y probablemente volvamos a ir", detalló.

quarrymen Versión brit rock. Quarrymen deja un rato el repertorio Beatle para homenajear a toda la escena rock británica. Lucía Benetti En ese marco, recordó que Quarrymen se llamaba la banda surgida en Liverpool antes de transformarse en Beatles y aseguró que todavía existen. "Ellos están en Liverpool y por eso tuvimos que identificarnos como los Quarrymen internacionales, de Rosario", acotó.

Maccagno anticipó que este sábado será un show distinto e inusual al que acostumbran. "Prácticamente es un especáculo sin Beatles, básicamente vamos a hacer un recorrido en homenaje a bandas británicas como Radiohead, Coldplay, Oasis, Blur, entre otras, que tienen esencia Beatle. Nos gustan mucho sus temas y por eso queremos presentarlo ante la gente", señaló Maccagno.