Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota Newell's en el clásico rosarino

El director técnico recurrió a las redes sociales después de dos partidos sin declaraciones en conferencia de prensa

Luego de la segunda caída consecutiva de Newell's , el entrenador Cristian Fabbiani se refirió este sábado a la mala situación del equipo. Se trata del primer mensaje desde la derrota en el clásico rosarino , cuando se retiró del Gigante de Arroyito sin hablar con la prensa.

"En este momento que estamos viviendo como club, salgo a dar la cara como lo hice siempre" , manifestó el Ogro. No fue una declaración en medios de comunicación sino una publicación en redes sociales con el foco puesto en la hinchada.

En primer lugar, el director técnico rojinegro le agradeció al público "por estar siempre en las buenas y en las malas" . Luego considero que "no hay mucho para decir" respecto del rendimiento de la Lepra ante Central y Barracas Central.

"Es obvio que estamos en falta con los hinchas y lo sabemos tanto yo como los jugadores" , afirmó el exjugador de River y Lanús. El diagnóstico surgió frente a una seguidilla de seis encuentros sin victorias en el Torneo Clausura 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ogro Fabbiani - Futbolista (@fabbianiok)

Pasada casi la primera del certamen, Fabbiani hizo un balance negativo y anticipó que "no hay excusa para lo que viene" hasta fin de año. En esa línea, expresó: "Ahora hay que comer mierda y ponerle la cara a lo que estamos viviendo".

>> Leer más: Como en el clásico, el Ogro Fabbiani se fue sin hablar y desató las especulaciones

Newell's está entre los peores equipos de la zona A, ya que sólo ganó un partido. Su principal incentivo en esta etapa es el duelo con Belgrano en cuartos de final de la Copa Argentina 2025, programado para el miércoles 17 de septiembre.

"Sólo el trabajo va a sacar adelante este mal momento", concluyó el DT después de la séptima fecha del Torneo Clausura. Así rompió el silencio después de la ausencia en la sala de prensa del estadio Marcelo Bielsa, el segundo faltazo consecutivo si se cuenta la conferencia posterior al clásico en la cancha de Central.