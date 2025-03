Emocionante: Luisana Lopilato apareció en el show de Rebelde Way

Fue una noche llena de emoción y nostalgia ya que, no solo significó el regreso de la banda, sino también de Camila Bordonaba, quien se mantuvo por más de diez años fuera del ojo público. Además, aunque no contó con la participación de Luisana Lopilato, la actriz hizo un breve aparición sospresa a través de un video celebrado por los fanáticos.

El emocionante regreso de Camila Bordonaba

Si bien tras el final de la tira de Cris Morena Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Luisana Lopilato continuaron con sus carreras actorales, el caso de Camila Bordonaba fue completamente distinto.

Bordonaba optó por alejarse por completo de la vida pública e instalarse en el sur de Argentina, donde llevó una vida tranquila y en comunidad. Su vida era prácticamente un misterio para todos los fanáticos. La actriz eligió volcarse a proyectos culturales, se unió al centro cultural rodante El Peladero y, desde su alejamiento de la televisión, vivió en una comunidad Arcoyrá en Bahía Blanca lejos de las cámaras y las redes sociales.

camila hippie.jpeg

“Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino, siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propósitos”, había explicado Camila en una carta para sus fans.

Veinte años después, Camila volvió a los escenarios y generó furor en los seguidores. De hecho, en redes sociales, comenzó a circular un fragmento del show donde se la ve emocionada cantando al ritmo de “Resistiré”, uno de los mayores clásicos de la banda juvenil.

Embed Finalmente Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo volvieron a los escenarios con Erreway, la banda pop que formaron a principios del 2000 y que surgió de la tira Rebelde Way. Luisana Lopilato, la cuarta integrante del grupo, también estuvo presente en el primer… pic.twitter.com/oyefLTQpP0 — Diario La Capital (@lacapital) March 29, 2025

La breve aparición de Luisana Lopilato

Aunque muchos esperaban verla de nuevo junto a sus compañeros, Luisana Lopilato, quien interpretó a Mia Colucci en la tira, no formó parte de este regreso. Sin embargo, la actriz hizo una breve aparición que emocionó a los fanáticos.

En 2024, había confirmado que no iba a ser parte de esta gira internacional. “Desafortunadamente, no voy a poder formar parte esta vez”, aclaró la cantante en un video en redes sociales. Lopilato agregó que su calendario 2025 estaba cargado de proyectos y planes que no le permitían subirse al escenario junto a sus excompañeros. “Pero, ¿quién te dice que en algún show me subo y los visito?”, había agregado en aquel momento.

Finalmente, este viernes en medio del show de Chile, Luisana hizo una breve aparición en una de las pantallas gigantes. “¿La están pasando bien?”, comenzó alentando la actriz en un video. En ese instante, los fanáticos estallaron en gritos de emoción y entusiasmo.

“¿Se pensaron que me iba a perder este momento tan especial? Imposible”, continuó "Les quiero agradecer. Gracias por este momento tan lindo, por acompañar a mis amigos y por tantos años de espera. Que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”, cerró la actriz antes de pedirle a los fanáticos que enciendan sus linternas y que griten todos juntos “¡Erreway!”.

rebelde way .mp4

