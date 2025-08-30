Netflix: 3 miniseries nuevas para disfrutar en un fin de semana lluvioso

Con el suspenso como premisa, estas producciones envuelven a sus espectadores en historias emocionantes, ideales para maratones mientras afuera hay tormenta

La incorporación de nuevas series al catálogo de Netflix es una de las mejores noticias para los usuarios que quieren disfrutar de historias nuevas durante el fin de semana lluvioso. La gran mayoría de ellas ya ha demostrado su potencial ingresando al ranking de lo más visto en poco tiempo, y se encuentran a la espera de nuevos usuarios que les den click.

No existe mejor plan que envolverse en una serie cuando el clima obliga a quedarse en casa. Y si hay un género ideal para esos días es el suspenso , uno de los grandes favoritos entre los múltiples géneros que alberga la plataforma. Las historias suspensivas, llenas de drama y tensiones, son las que lideran el ranking de favoritos.

Gracias a la reciente incorporación de títulos, los usuarios de la plataforma tienen diversas opciones, pero para facilitar su tarea de selección, pueden echarle un vistazo a las miniseries recientes de suspenso que ya han entrado en el ranking de lo más visto en Netflix.

Las nuevas miniseries de suspenso en Netflix

“Dos tumbas”

“Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, una abuela desconsolada lo arriesga todo por descubrir la verdad… y clamar venganza”, reza la sinopsis de Netflix.

Se trata de una miniserie española de thriller creada por Agustín Martínez para Netflix. “Dos tumbas” se divide en 3 capítulos de 50 minutos aproximadamente. La historia comienza cuando se da por cerrado un caso por falta de pruebas. La abuela de las víctimas iniciará una investigación por su propia cuenta, llevando al espectador a los lugares más oscuros y turbios.

"Rehén"

Protagonizado por Julie Delpy y Suranne Jones como la presidenta francesa y la primera ministra británica, este thriller de 5 capítulos presenta a la política y el poder con sus facetas oscuras y peligrosas. “Rehén” explora el precio de las decisiones y su impacto en la vida personal y política, entre giros, sospechas y un suspenso sostenido.

“Un esposo secuestrado. Una relación secreta. Una conspiración oscura. En este intenso thriller político, dos jefas de estado rivales deben unirse en contra de un enemigo común”, adelanta su sinopsis.

“Los ríos del destino”

Este crudo thriller dramático brasilero promete arrastrar a los espectadores en una oscura historia de supervivencia y venganza, ambientada en región de la Amazonia brasileña. La serie se desarrolla en 4 capítulos de entre 50 y 60 minutos y combina el drama criminal con un trasfondo social y espiritual.

En “Los ríos del destino” distintos personajes inician una búsqueda que se entrecruzará con el mismo objetivo: infiltrarse en una red de tráfico para rescatar a Janalice, una adolescente que es secuestrada por una banda criminal. Por su parte, Janalice, luchará por sobrevivir y escapar de su destino, impulsada por la necesidad de justicia y venganza.