La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: 3 miniseries nuevas para disfrutar en un fin de semana lluvioso

Con el suspenso como premisa, estas producciones envuelven a sus espectadores en historias emocionantes, ideales para maratones mientras afuera hay tormenta

30 de agosto 2025 · 07:05hs
Dos tumbas es una de las nuevas y prometedoras miniseries de Netflix

"Dos tumbas" es una de las nuevas y prometedoras miniseries de Netflix

La incorporación de nuevas series al catálogo de Netflix es una de las mejores noticias para los usuarios que quieren disfrutar de historias nuevas durante el fin de semana lluvioso. La gran mayoría de ellas ya ha demostrado su potencial ingresando al ranking de lo más visto en poco tiempo, y se encuentran a la espera de nuevos usuarios que les den click.

No existe mejor plan que envolverse en una serie cuando el clima obliga a quedarse en casa. Y si hay un género ideal para esos días es el suspenso, uno de los grandes favoritos entre los múltiples géneros que alberga la plataforma. Las historias suspensivas, llenas de drama y tensiones, son las que lideran el ranking de favoritos.

Gracias a la reciente incorporación de títulos, los usuarios de la plataforma tienen diversas opciones, pero para facilitar su tarea de selección, pueden echarle un vistazo a las miniseries recientes de suspenso que ya han entrado en el ranking de lo más visto en Netflix.

>>Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Las nuevas miniseries de suspenso en Netflix

“Dos tumbas”

“Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, una abuela desconsolada lo arriesga todo por descubrir la verdad… y clamar venganza”, reza la sinopsis de Netflix.

Se trata de una miniserie española de thriller creada por Agustín Martínez para Netflix. “Dos tumbas” se divide en 3 capítulos de 50 minutos aproximadamente. La historia comienza cuando se da por cerrado un caso por falta de pruebas. La abuela de las víctimas iniciará una investigación por su propia cuenta, llevando al espectador a los lugares más oscuros y turbios.

Embed

>>Leer más: Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

"Rehén"

Protagonizado por Julie Delpy y Suranne Jones como la presidenta francesa y la primera ministra británica, este thriller de 5 capítulos presenta a la política y el poder con sus facetas oscuras y peligrosas. Rehén” explora el precio de las decisiones y su impacto en la vida personal y política, entre giros, sospechas y un suspenso sostenido.

“Un esposo secuestrado. Una relación secreta. Una conspiración oscura. En este intenso thriller político, dos jefas de estado rivales deben unirse en contra de un enemigo común”, adelanta su sinopsis.

Embed

>>Leer más: "La One" llega a Netflix: quiénes interpretarán a Moria Casán en su biopic

“Los ríos del destino”

Este crudo thriller dramático brasilero promete arrastrar a los espectadores en una oscura historia de supervivencia y venganza, ambientada en región de la Amazonia brasileña. La serie se desarrolla en 4 capítulos de entre 50 y 60 minutos y combina el drama criminal con un trasfondo social y espiritual.

En “Los ríos del destino” distintos personajes inician una búsqueda que se entrecruzará con el mismo objetivo: infiltrarse en una red de tráfico para rescatar a Janalice, una adolescente que es secuestrada por una banda criminal. Por su parte, Janalice, luchará por sobrevivir y escapar de su destino, impulsada por la necesidad de justicia y venganza.

Embed

Noticias relacionadas
Julie Delpy y Suranne Jones protagonizan el oscuro thriller político de Netflix

Netflix: la imperdible serie de suspenso político que tiene solo 5 capítulos

Adabel Guerrero en el set de En el barro: la bailarina y exvedete será parte de la segunda temporada 

Adabel Guerrero estará en "En el barro": "No quiero que mi marido me vea"

María Becerra es una de las protagonistas de En el barro

Las famosas que quedaron afuera de "En el barro": ¿quiénes audicionaron para el hit de Netflix?

Desde su estreno, En el barro se convirtió en lo más visto en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo último

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Modificarán la ordenanza de nocturnidad para evitar trabas de la normativa anterior y habilitar la solicitud de cualquier emprendimiento
Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Ovación
Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Policiales
Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Ciudad
Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico