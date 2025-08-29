La Capital | Política | La Libertad Avanza

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

El bloque libertario presentó un proyecto de resolución. Se basa en un dictamen de la fiscal Mariela Sarrías, quien analizó un amparo que planteó la inconstitucionalidad de la Convención, rechazado previamente, y dictaminó que debe ser admitido

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

29 de agosto 2025 · 16:12hs
Nicolás Mayoraz

Foto: Archivo / La Capital.

Nicolás Mayoraz, convencional constituyente de La Libertad Avanza.

La séptima sesión plenaria de la Convención comenzó con un nuevo intento de La Libertad Avanza (LLA) de frenar la reforma de la Constitución de Santa Fe. Este viernes, previo al inicio de la convocatoria, el bloque violeta adelantó que iba a presentar un proyecto de resolución para suspender el proceso hasta que haya una sentencia definitiva. La medida se apoya en el dictamen de la fiscal Mariela Sarrías, quien admitió un recurso de amparo de ese sector político que plantea la inconstitucionalidad de la ley de necesidad de la reforma, que había sido rechazado previamente.

Se trata de un dictamen de la fiscal que decide admitir el recurso y ahora los jueces deberán resolver al respecto, ya que todavía rige el fallo de primera instancia que rechazó el amparo.

Pedido para suspender la sesión

“Frente a la contundencia de los argumentos de la Justicia, solicitaremos en la sesión la suspensión del proceso de reforma hasta tanto la misma se expida de modo definitivo y se evite así un dispendio parlamentario innecesario”, indicaron en LLA.

El bloque libertario planteó que la ley de reforma y la conformación de la Convención incumplen el reparto de los constituyentes que establece la Carta Magna provincial aún vigente.

>>Leer más: Reforma constitucional: la comisión Redactora dictaminó que la Caja de Jubilaciones será intransferible

Para LLA, la ley “distorsionó la representación política de la Convención” introduciendo un mecanismo híbrido con 50 constituyentes por distrito único y 19 por departamento. En esa línea, sostuvieron: “Fragmentó la voluntad popular y sobrerrepresentó de modo artificial al oficialismo”.

Y enfatizaron que deberían repartirse 69 convencionales por distrito único. “De haberse aplicado el mecanismo constitucional correspondiente, la distribución de bancas hubiera sido la siguiente: 27 para Unidos, 12 para Más para Santa Fe, 11 para La Libertad Avanza, 9 para Somos Vida y Libertad, 6 para Activemos y 4 para el Frente de la Esperanza (FE)”, detallaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasMayoraz/status/1961484764843499928&partner=&hide_thread=false

Ya iniciada la sesión, y tras el reconocimiento a los héroes de Malvinas, el convencional libertario Nicolás Mayoraz ingresó el proyecto de resolución. La iniciativa propone que, mientras se espera la sentencia definitiva, el proceso de reforma quede en suspenso. Y fue girada a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

En ese sentido, Fabián Bastia, presidente del bloque de Unidos, manifestó el “rechazo contundente y categórico a los argumentos” de Mayoraz y sostuvo que “no es un tema a tratarse en este momento”.

Por su parte, Rubén Pirola, de Más para Santa Fe, y Silvia Malfesi, de Somos Vida y Libertad, se diferenciaron de Bastia acerca de la resolución. “No tomamos posición al respecto”, dijo el justicialista.

Noticias relacionadas
La Justicia ya recibió más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Los santafesinos vivirán unas elecciones más este 2025

Elecciones 2025 en Santa Fe: cuánto cobran las autoridades de mesa y cómo inscribirse

La Caja de Jubilaciones fue el tema de la comisión Redactora.

Caja de Jubilaciones: ganadores y no tanto de una discusión semántica

Karina Milei fue escrachada en Corrientes durante el cierre de campaña

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Lo último

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

La OUM advierte que se quiere politizar el conflicto. Vassalli contrató a la abogada Florencia Arrietto, senadora de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Fue a Firmat y mantuvo un duro cruce con los obreros. La firma cerró la planta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Ovación
Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa
Ovación

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newells

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Policiales
Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

La Ciudad
Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses
La Ciudad

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ