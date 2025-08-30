Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto No acató una orden policial en Aborígenes Argentinos y las vías. Se tiró de la moto y se escondió en una casa, pero finalmente no se resistió 30 de agosto 2025 · 16:11hs

La pistola secuestrada al delincuente que huyó en la moto robada.

Un operativo policial en Aborígenes Argentinos y las vías, en zona oeste, terminó con un detenido. El conductor de una moto de alta cilindrada se fugó a toda velocidad de un patrullaje de rutina, lo que justificó una persecución por parte de los agentes policiales en el lugar.

Tras recorrer unos metros, el motociclista, Alexis O. perdió el control de su rodado en la intersección de Roullión y las vías, cayendo al suelo. Sin embargo, el hombre continuó su fuga a pie y se refugió en una vivienda cercana. La persecución culminó cuando los agentes lo alcanzaron y lo aprehendieron dentro de la propiedad.

Al ser detenido, los policías lo requisaron y le encontraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador colocado y un cartucho en la recámara. La fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó su inmediata detención. La moto que manejaba la habría robado horas antes y fue incautada.

Moto robada En la tarde de este viernes, un joven denunció el robo de la misma moto en Provincias Unidas y Rivero. De acuerdo a su testimonio, lo abordaron dos hombres con una pistola para sustraerle la motocicleta. De acuerdo a la investigación, Alexis O. era requerido por la Justicia ya que estaría vinculado al homicidio de Elías Agustín Díaz (22), ocurrido el 5 de agosto pasado en Seguí al 5900. Sumando esta detención a la causa por la que estaba siendo investigado, Alexis O. será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.

>> Leer más: Quedó preso el motociclista que embistió a un hombre en una persecución policial en el centro Fue trasladado a la Comisaría 32º, donde quedó a disposición de la Justicia. Será acusado de desobediencia, resistencia a la autoridad y portación ilegítima de arma de fuego.