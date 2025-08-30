La Capital | Policiales | Zona oeste

Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

No acató una orden policial en Aborígenes Argentinos y las vías. Se tiró de la moto y se escondió en una casa, pero finalmente no se resistió

30 de agosto 2025 · 16:11hs
La pistola secuestrada al  delincuente que huyó en la moto robada. 

La pistola secuestrada al  delincuente que huyó en la moto robada. 

Un operativo policial en Aborígenes Argentinos y las vías, en zona oeste, terminó con un detenido. El conductor de una moto de alta cilindrada se fugó a toda velocidad de un patrullaje de rutina, lo que justificó una persecución por parte de los agentes policiales en el lugar.

Tras recorrer unos metros, el motociclista, Alexis O. perdió el control de su rodado en la intersección de Roullión y las vías, cayendo al suelo. Sin embargo, el hombre continuó su fuga a pie y se refugió en una vivienda cercana. La persecución culminó cuando los agentes lo alcanzaron y lo aprehendieron dentro de la propiedad.

Al ser detenido, los policías lo requisaron y le encontraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador colocado y un cartucho en la recámara. La fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó su inmediata detención. La moto que manejaba la habría robado horas antes y fue incautada.

Moto robada

En la tarde de este viernes, un joven denunció el robo de la misma moto en Provincias Unidas y Rivero. De acuerdo a su testimonio, lo abordaron dos hombres con una pistola para sustraerle la motocicleta. De acuerdo a la investigación, Alexis O. era requerido por la Justicia ya que estaría vinculado al homicidio de Elías Agustín Díaz (22), ocurrido el 5 de agosto pasado en Seguí al 5900. Sumando esta detención a la causa por la que estaba siendo investigado, Alexis O. será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.

>> Leer más: Quedó preso el motociclista que embistió a un hombre en una persecución policial en el centro

Fue trasladado a la Comisaría 32º, donde quedó a disposición de la Justicia. Será acusado de desobediencia, resistencia a la autoridad y portación ilegítima de arma de fuego.

Noticias relacionadas
La hermana de Juan Carlos Visgarra lo acusó de un abuso, lo mató y fue detenida en su casa en 2022

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los fiscales Cecilia Vranicichi y Matías Merlo permanecieron parados, una actitud política en reclamo de autonomía.

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Estación Policial cambiará la fisonomía del extremo norte de Rosario.

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

El robo se registró a la mañana en el sur del macrocentro rosarino.

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Ver comentarios

Las más leídas

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo último

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El viernes capturaron a un sospechoso por el homicidio de Elías Díaz, de principios de agosto, quien estuvo implicado en el crimen de Osvaldo Reina, en mayo

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Salta 2141: comenzó la capacitación para los nuevos bomberos voluntarios

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Salta 2141: comenzó la capacitación para los nuevos bomberos voluntarios

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Newells lo iba ganando, pero perdió con Barracas Central en el Coloso y agudizó su crisis

Newell's lo iba ganando, pero perdió con Barracas Central en el Coloso y agudizó su crisis

Ovación
Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Por Carlos Durhand
Ovación

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

A Ángel Di María queremos quitarle todas las pelotas y queremos ganarle

"A Ángel Di María queremos quitarle todas las pelotas y queremos ganarle"

Miguel Russo lleva a Mar del Plata a todo el plantel de Boca y solo deja afuera a un ex-Newells

Miguel Russo lleva a Mar del Plata a todo el plantel de Boca y solo deja afuera a un ex-Newell's

Policiales
Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

La Ciudad
El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario