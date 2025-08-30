Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

La Ciudad
El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
Economía
El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Ovación
Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta
Economía
Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
La Ciudad
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
Policiales
Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
La Ciudad
Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo
Policiales
Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"
Política
La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe
LA CIUDAD
Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD
Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
POLICIALES
El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
Política
Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Salud
Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Policiales
Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
LA REGION
Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar
La Ciudad
Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario
La Ciudad
Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda
La Ciudad
Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
Policiales
El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario