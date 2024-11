Luisana Lopilato rompió el silencio: ¿qué dijo sobre la vuelta Erreway?

Luego de la confirmación del reencuentro de la banda de "Rebelde Way" y las dudas sobre su participación, la actriz compartió un video

El periodista Agustín Rey en el programa Argenzuela (Radio 10) había confirmado que Erreway regresaría sin la presencia de Lopilato . Pero tras la ola de comentarios y preguntas de los fanáticos en sus redes sociales, Luisiana aclaró mediante un video en Tiktok que no será parte de la gira y explicó los motivos. Pero dejó abierta una puerta.

A pesar de la ausencia de Mia Colucci, la gira mundial sigue generando gran expectativa. El tour comienza el 24 de abril de 2025 en Quito, siguiendo con Guayaquil y Lima. Luego recorrerán Europa, específicamente Napoli, Madrid y Barcelona. Las entradas estarán disponibles a partir del 2 de diciembre . Por el momento, no se han confirmado fechas para Argentina , por lo que los fans deberán estar atentos a futuros anuncios.

La palabra de Luisana Lopilato

Desde Canadá, donde vive con su marido Bublé y sus cuatro hijos, la actriz publicó un video en su cuenta de TikTok. Sin rodeos, explicó las razones de su ausencia en el reencuentro. “Me llenaron de preguntas en las redes sociales, y estoy acá para contestarles”, comenzó Lopilato.

“Desafortunadamente, no voy a poder formar parte esta vez” aclaró la cantante. Agregó que su calendario 2025 está cargado de proyectos y planes que no le van a permitir subirse al escenario junto a sus excompañeros. Explicó, por ejemplo, que en marzo grabará una película en Vancouver, que la tiene muy entusiasmada. En mayo, viajará a la Argentina para filmar "Pepita la pistolera", producción donde encanará a una de las mujeres mas importantes de la historia criminal argentina. Para fines de año también tiene otro proyecto del que poco se sabe.

En el video, Lopilato aprovechó para dejar en claro que Rebelde Way fue un proyecto que marcó su vida. “Ustedes saben que para mí Mia Colucci y Rebelde Way fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa". Además brindó todo su apoyo a los integrantes de la banda en esta gira internacional: “Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper. Y bueno, yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten. Y los apoyo en todo. Y vamos, vamos, que la van a romper”.

Pese a confirmar que no será parte de la vuelta, la actriz despertó la esperanza de los fanáticos con un comentario que deja la puerta abierta a alguna posible participación “Quien te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algun show y los visito”.

La reacción de Benjamín Rojas

Desde su cuenta de Instagram, Benjamín Rojas, ex compañero de la actriz, reaccionó de inmediato al video compartido por Luisana Lopilato. Desde París, el actor publicó en sus historias un fragmento del video de Luisana. Junto a él, Benjamín agregó cuatro corazones rojos.

De esta forma, Benjamin mostró su apoyo a la decisión de Luisana y dejó claro que no hay inconvenientes respecto a su ausencia en el esperado regreso del grupo.

benja rojas.jpeg Benja Rojas brindó su apoyo a Luisana Lopilato

