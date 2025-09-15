Estados Unidos aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Trump indicó que tres personas murieron en el ataque. "Cuando vengan por tierra, los vamos a parar de la misma manera", dijo

El presidente Donald Trump afirmó que el Ejército de Estados Unidos atacó otra lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, y que mató a tres personas a bordo de la embarcación.

“El ataque se lanzó mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (un arma mortal que envenena a los estadounidenses) con destino a Estados Unidos”, dijo Trump en una publicación en Truth Social, y añadió: “Estos cárteles de tráfico de drogas extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, para la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”.

Hace dos semanas, el Ejército estadounidense ejecutó otro ataque contra lo que el gobierno de Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, en el cual mató a 11 personas.

Más tarde, en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval, Trump dijo que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le había mostrado imágenes del nuevo ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConflictsW/status/1967681576529199590&partner=&hide_thread=false US President Trump just announced that a second drug smuggling boat from Venezuela was hit by a US airstrike in the Caribbean, killing 3 people on board the boat.#Venezuela pic.twitter.com/dO34gYr9GZ — CNW (@ConflictsW) September 15, 2025

Cuando se le preguntó qué pruebas tenía Estados Unidos de que el bote transportaba drogas, Trump respondió: “Tenemos pruebas. Sólo hay que ver la carga que quedó esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

Trump también insinuó que los ataques militares de Estados Unidos contra presuntos traficantes de drogas en el mar podrían expandirse a tierra.

Añadió que el Ejército estadounidense está viendo menos embarcaciones en el Caribe desde que realizó el primer ataque a principios de este mes. Pero afirmó que los cárteles todavía están traficando drogas por tierra.

“Les estamos diciendo a los cárteles ahora mismo que también los vamos a frenar”, dijo Trump, y sostuvo: “Cuando vengan por tierra, los vamos a parar de la misma manera que paramos los botes... Pero tal vez al hablar un poco de ello, no sucederá. Si no sucede, eso es bueno”.