La Capital | Información General | huesos

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Un equipo médico asiático presentó un producto que promete sellar partes óseas con rapidez y seguridad. La evidencia científica que hay sobre esta novedad

16 de septiembre 2025 · 12:34hs
Se anunció en China un nuevo desarrollo para pegar huesos en forma rápida. Aún no fue publicado científicamente 

Se anunció en China un nuevo desarrollo para pegar huesos en forma rápida. Aún no fue publicado científicamente 

La noticia impactó en todo el mundo: un equipo de profesionales de la universidad de Zhejiang (una provincia china) presentó un adhesivo, que según dijeron, es "capaz de unir huesos rotos en apenas tres minutos". El producto evitaría cirugías y riesgos de infección y se absorbería en el cuerpo. ¿Es realmente un avance revolucionario? El descubrimiento del “Bone 02”, tal el nombre del pegamento óseo, fue publicado en el diario Global Times y en The Economics Times, entre otros medios internacionales, y recorre el mundo.

La noticia es "llamativa", sin embargo, especialistas consultados por La Capital señalan que es necesario tomarlo con cautela y esperar que exista más y mejor información sobre este desarrollo para hacer una evaluación de su eficacia.

El proyecto del pegamento para huesos fue liderado por Lin Xianfeng, un cirujano ortopédico quien explicó que se basó en observar "cómo las ostras se adhieren firmemente a superficies bajo el agua, incluso en entornos difíciles" para "copiar" ese mecanismo y aplicarlo a huesos humanos.

Leer Más: ¿Qué calzado usar en verano? Beneficios y contras de los modelos más populares

El producto quirúrgico lograría fijar huesos en apenas 180 segundos, según la prensa, e incluso en contextos con abundante flujo sanguíneo. A diferencia de los implantes metálicos tradicionales, "se absorbe de manera natural en el organismo, eliminando la necesidad de una segunda cirugía para su extracción".

Aunque la novedad fue publicada a nivel periodístico, en las revistas científicas especializadas (al 15 de septiembre) no hay artículos revisados por pares sobre el pegamento de huesos inventado por los chinos, una experiencia que se habría probado en menos de 150 personas.

huesos pegamento

Otras experiencias

"Hasta que aparezca un artículo en una revista (idealmente con metodología, resultados y revisión por pares) no hay base científica formal que podamos citar", aclaran profesionales expertos en traumatología.

A tener en cuenta: sobre pegamentos óseos existen otras experiencias. Hay una línea sólida de investigación sobre adhesivos bioabsorbibles, especialmente TTCP-PS (tetracalcium phosphate + phosphoserine), que se conoce comercialmente como Tetranite, pero no es comparable a Bone 02, aunque "es lo más cercano" con evidencia en revistas prestigiosas.

En un estudio de laboratorio en cráneo humano cadavérico del adhesivo Tetranite, comparado con las placas y tornillos para fijación de colgajos craneales, el adhesivo mostró mayor rigidez y resistencia, por ejemplo. Y hay otras publicaciones experimentales con distintos pegamentos para huesos fracturados. Sin embargo, la literatura médica indica que a 2023 "ningún adhesivo cumple todas las exigencias para uso comercial masivo" y subraya los retos de pruebas en condiciones “húmedas” y carga temprana.

"Bone 02 es una noticia muy interesante, pero sin paper aún. La recomendación es esperar la publicación científica (idealmente con datos de biomecánica, biocompatibilidad, absorción y outcomes clínicos por tipo de fractura)", mencionan los especialistas, para poder tener un panorama verdaderamente completo sobre la eficacia de este producto chino.

Noticias relacionadas
El bono de Anses se entrega cada mes a quienes cumplen con ciertos requisitos

Anses entrega un bono complementario: quiénes pueden cobrarlo en septiembre

italia: quiso suicidarse, pero sobrevivio al caer sobre una anciana a la que mato

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

condenados en zambia por intentar matar al presidente con brujeria

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de solange musse

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

Ver comentarios

Las más leídas

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Lo último

Ángel Di María se encontró con un reconocido influencer y bailó para TikTok

Ángel Di María se encontró con un reconocido influencer y bailó para TikTok

Benjamín Vicuña habló de su relación con la China Suárez: No me casé nunca en mi vida, menos mal

Benjamín Vicuña habló de su relación con la China Suárez: "No me casé nunca en mi vida, menos mal"

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Profesores y alumnos de la UNR realizan actividades de visibilización de la crisis que atraviesa el sistema de educación superior nacional. Por la tarde habrá vigilia en Humanidades

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Por Carina Bazzoni

Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada está lejos de las necesidades
POLITICA

Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada "está lejos de las necesidades"

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de La voz

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz"

Ovación
Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026
Ovación

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Policiales
Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron
POLICIALES

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

La Ciudad
Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable