Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Un equipo médico asiático presentó un producto que promete sellar partes óseas con rapidez y seguridad. La evidencia científica que hay sobre esta novedad

Se anunció en China un nuevo desarrollo para pegar huesos en forma rápida. Aún no fue publicado científicamente

La noticia impactó en todo el mundo: un equipo de profesionales de la universidad de Zhejiang (una provincia china) presentó un adhesivo, que según dijeron, es "capaz de unir huesos rotos en apenas tres minutos" . El producto evitaría cirugías y riesgos de infección y se absorbería en el cuerpo. ¿Es realmente un avance revolucionario? El descubrimiento del “Bone 02” , tal el nombre del pegamento óseo, fue publicado en el diario Global Times y en The Economics Times, entre otros medios internacionales, y recorre el mundo.

La noticia es "llamativa", sin embargo, especialistas consultados por La Capital señalan que es necesario tomarlo con cautela y esperar que exista más y mejor información sobre este desarrollo para hacer una evaluación de su eficacia.

El proyecto del pegamento para huesos fue liderado por L in Xianfeng, un cirujano ortopédico quien explicó que se basó en observar "cómo las ostras se adhieren firmemente a superficies bajo el agua, incluso en entornos difíciles" para "copiar" ese mecanismo y aplicarlo a huesos humanos.

El producto quirúrgico lograría fijar huesos en apenas 180 segundos, según la prensa, e incluso en contextos con abundante flujo sanguíneo. A diferencia de los implantes metálicos tradicionales, "se absorbe de manera natural en el organismo, eliminando la necesidad de una segunda cirugía para su extracción".

Aunque la novedad fue publicada a nivel periodístico, en las revistas científicas especializadas (al 15 de septiembre) no hay artículos revisados por pares sobre el pegamento de huesos inventado por los chinos, una experiencia que se habría probado en menos de 150 personas.

Otras experiencias

"Hasta que aparezca un artículo en una revista (idealmente con metodología, resultados y revisión por pares) no hay base científica formal que podamos citar", aclaran profesionales expertos en traumatología.

A tener en cuenta: sobre pegamentos óseos existen otras experiencias. Hay una línea sólida de investigación sobre adhesivos bioabsorbibles, especialmente TTCP-PS (tetracalcium phosphate + phosphoserine), que se conoce comercialmente como Tetranite, pero no es comparable a Bone 02, aunque "es lo más cercano" con evidencia en revistas prestigiosas.

En un estudio de laboratorio en cráneo humano cadavérico del adhesivo Tetranite, comparado con las placas y tornillos para fijación de colgajos craneales, el adhesivo mostró mayor rigidez y resistencia, por ejemplo. Y hay otras publicaciones experimentales con distintos pegamentos para huesos fracturados. Sin embargo, la literatura médica indica que a 2023 "ningún adhesivo cumple todas las exigencias para uso comercial masivo" y subraya los retos de pruebas en condiciones “húmedas” y carga temprana.

"Bone 02 es una noticia muy interesante, pero sin paper aún. La recomendación es esperar la publicación científica (idealmente con datos de biomecánica, biocompatibilidad, absorción y outcomes clínicos por tipo de fractura)", mencionan los especialistas, para poder tener un panorama verdaderamente completo sobre la eficacia de este producto chino.