Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Sucedió este martes a la madrugada. Investigan si la misma persona robó en un auto estacionado en la misma zona.

16 de septiembre 2025 · 11:28hs
Robo en geriátrico de Laprida al 1200

Robo en geriátrico de Laprida al 1200, en la zona centro, muy cerca del Teatro El Círculo.

Un hombre de 34 años fue detenido acusado de haber ingresado por una ventana a un geriátrico ubicado en Laprida al 1200, de donde sustrajo un teléfono celular. El sospechoso fue capturado en 1º de Mayo al 1300 y también se lo investiga por otro delito cometido en un auto que estaba estacionado en las inmediaciones.

Todo sucedió alrededor de las 4 de la madrugada de este martes cuando personal policial fue comisionado a un hogar de ancianos ubicado sobre calle Laprida a pocos metros del Teatro El Círculo. Fuentes policiales indicaron que un delincuente se introdujo por una de las ventanas y sustrajo un teléfono celular que estaba sobre una mesa.

De acuerdo con la descripción que realizaron empleados del lugar, el ladrón vestía bermuda y buzo azul y que al momento de huir dañó la ventana. Cuando la policía inspeccionó el lugar, halló un par anteojos para sol y un cuchillo tipo tramontina. Posteriormente, durante un patrullaje en busca del ladrón, efectivos de la Brigada Motorizada encontraron un automóvil Toyota Corolla con las puertas abiertas.

Tras contactar al dueño, se detectó la faltante del interior de unos lentes oscuros marca Ray-Ban de similares características a los hallados dentro del geriátrico. Dentro del mismo operativo de búsqueda, agentes de la Brigada Motorizada detectaron en 1º de Mayo al 1300 a un hombre cuya apariencia coincidía con la descripta sobre el intruso que ingresó a la institución de calle Laprida.

Alejandro S., de 34 años, fue reconocido por el titular de la institución como la persona que ingresó a robar. El presunto ladrón fue conducido a la seccional 2ª.

