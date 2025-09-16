Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Política
Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Información General
Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
El Mundo
EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
Información General
Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General
Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"
Zoom
Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Policiales
"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"
La Ciudad
Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
Economía
Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Política
Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Ovación
Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Economía
La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Policiales
Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales
Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
POLICIALES
Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
La Ciudad
Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
Policiales
Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
La Ciudad
A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
Información General
Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba