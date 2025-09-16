Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

La policía de Villa Gobernador Gálvez arrestó al joven de 15 años durante un operativo en inmediaciones de las vías del ferrocarril

Un operativo por abuso de armas concluyó este lunes con el arresto de un joven de 15 años . Dos hombres lo habían denunciado por disparos al aire en Villa Gobernador Gálvez y los encargados del procedimiento le secuestraron una pistola cuando fueron a investigar el episodio.

La policía detuvo al adolescente pasada la una del mediodía, cuando recibieron un aviso sobre detonaciones frente a una chatarrería ubicada cerca de las vías del ferrocarril . En primera instancia no se reportaron personas heridas ni daños a la propiedad.

Agentes del Comando Radioeléctrico encontraron una pistola Bersa Thunder Plus calibre 380 en un domicilio de la zona. El arma de fuego tenía un cargador con balas intactas.

La investigación comenzó alrededor de las 13.20 con la entrevista a dos testigos a la altura de calle Balcarce . En su declaración, Arón L. y Emilio O. advirtieron que un joven menor de edad había disparado al aire.

El chico de 15 años estaba en el lugar cuando llegaron las fuerzas de seguridad provinciales. Frente al arribo del Comando Radioeléctrico, se metió en su casa. Los agentes ingresaron y lo encontraron rápidamente, aunque no tenía ningún arma en su poder a la hora de la requisa.

Después de la aprehensión, los efectivos siguieron revisando el inmueble e hicieron un rastrillaje en el patio. Entonces descubrieron la pistola escondida entre la basura y resolvieron llevarse al adolescente.

El chico de 15 años no puede ser imputado por su edad. Dadas las circunstancias, la policía lo trasladó a la comisaría 16ª de Rosario a la espera de la intervención de los organismos competentes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe.