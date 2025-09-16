La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Orgullo rosarino: Nicki Nicole brilló como jurado en "La Voz Argentina"

Mientras Lali cumple con su agenda profesional, la cantante rosarina es la encargada de reemplazarla en el reality show. Su rol será decisivo

16 de septiembre 2025 · 11:16hs
Nicki Nicole reemplazó a Lali en La Voz Argentina

"La Voz Argentina" continúa cada noche con sus emisiones y en pleno desarrollo de la segunda etapa de los rounds, cada vez son menos los participantes que se enfrentarán por consagrarse como el talento nacional del año.

Como en todo fenómeno, los rosarinos no se quedaron afuera: dos participantes de la ciudad quedaron en la memoria de todos los locales aunque no lograron avanzar a instancias finales. Ahora bien, no solo fueron participantes quienes llamaron la atención, en la última gala también hubo lugar para el debut de una jurado oriunda de la ciudad.

Cabe recordar que, mientras el ciclo avanza, cada uno de los jurados continúa con sus respectivas carreras profesionales. En este contexto, Soledad Pastorutti sigue ofreciendo recitales alrededor del país, y la diva pop Lali Espósito continúa con sus presentaciones en el estadio de Vélez. Por este motivo, la diva pop tuvo que ausentarse algunos días del reality y en su lugar llegó una figura muy especial: la rosarina Nicki Nicole.

Ambas artistas mantienen una relación de amistad desde hace años. De hecho, en una edición anterior de La Voz Argentina, compartieron escenario interpretando juntas dos canciones para el público: “Boomerang”, uno de los éxitos más reconocidos de Lali, y “Wapo Traketero”, el tema que catapultó a la fama a Nicki Nicole.

>> Leer más: El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz Argentina"

El rol de Nicki Nicole en "La Voz Argentina"

En la emisión del lunes por la noche, se dio comienzo al segundo round del team Miranda!. En esta fase, cada equipo contará con siete participantes, que competirán en un “todos contra todos”. Los concursantes buscarán brillar para ser elegidos.

En esa línea, los jurados pueden salvar a tres participantes de sus propios equipos. El resto de los concursantes se salvarán a partir de sus puntajes y desempeño. Además los co-coaches, que acompañan todas las noches a los jurados principales, emitirán un puntaje de cada presentación, por lo que tendrán un rol fundamental.

En este sentido, Nicki Nicole como reemplazante de Lali cumple un rol decisivo. Aunque aún no se sabe hasta cuando estará ausente, junto a la co-coach La Joaqui , La diva le confió a la rosarina los puntajes de los participantes del resto de los equipos.

>> Leer más: "La voz Argentina": vuelven los co-coaches y ahora tendrán un rol decisivo

El debut de Nicki Nicole

“Hoy tenemos una novedad, una debutante: Nicki Nicole. Fuerte el aplauso”, dijo Nico Occhiato apenas comenzó el programa.

“Voy a estar reemplazando a Lali que está cantando, dando shows, está sirviendo”, comenzó la cantante rosarina. Y agregó nerviosa: “Me puso en este reemplazo. Creo que ella confió demasiado en mi”.

La cantante tuvo el apoyo del resto de los jurados y del conductor. “La vas a romper” le dijo Nico Occhiato. Fiel a su estilo, Luck Ra bromeó: “Ya me parecía que no era Lali. Por ahi te hiciste algo Lali”.

