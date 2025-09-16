La Capital | Zoom | Falleció

Falleció el actor Robert Redford a los 89 años

A lo largo de su extensa carrera, también se desempeñó como director, productor y fundador del Festival de Sundance

16 de septiembre 2025 · 10:03hs
El actor Robert Redford falleció a los 89 años en su casa en Utah

El actor Robert Redford falleció a los 89 años, en su residencia en el estado de Utah, según confirmó The New York Times. A lo largo de su extensa carrera, también se desempeñó como director, productor y fundador del Festival de Sundance.

Nacido en Santa Mónica (Estados Unidos) en 1936, alcanzó la fama en los años sesenta entre el teatro y la televisión. En la pantalla chica, se destacó en populares series de la época como "Perry Mason", "Alfred Hitchcock presenta" y "La dimensión desconocida".

En 1962, consiguió su primer papel en cine en la película "War Hunt", de Denis Sanders, aunque recién en 1967 alcanzó su primer protagónico en "Descalzos por el parque", junto a Jane Fonda. En los años siguientes, se consolidó como una estrella de Hollywood con su papel en "Butch Cassidy and the Sundance Kid" con Paul Newman, con quien conformarían una de las parejas cinematográficas más importantes de la historia.

En los setenta, estuvo en filmes como "El candidato" (1972), "Tal como éramos" (1973) y "El golpe" (1973). Este filme ganó siete premios Oscar y le valió a Redford su primera nominación como actor principal. En 1974 rodó "El gran Gatsby" con Mia Farrow y en 1976 protagonizó la histórica "Todos los hombres del presidente", sobre el caso Watergate, junto a Dustin Hoffman, dirigida por Alan Pakula.

Defensor del cine independiente

Más allá de su faceta como actor, Redford ejerció como director y productor. De hecho, su primer Oscar lo recibió en 1980 por su labor como realizador por "Ordinary People". En 2001, recibiría un Oscar honorífico a la trayectoria, pero nunca ganó un premio de la Academia como intérprete.

Demostrando un profundo interés por impulsar el cine independiente, creó su casa productora Wildwood Enterprises en los sesenta y en 1981 fundó el Sundance Institute, que más tarde rescataría un olvidado festival de Utah para convertirlo en el prestigioso Festival de Sundance.

