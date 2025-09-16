Falleció el actor Robert Redford a los 89 años

El actor Robert Redford falleció a los 89 años, en su residencia en el estado de Utah, según confirmó The New York Times. A lo largo de su extensa carrera, también se desempeñó como director, productor y fundador del Festival de Sundance.
Más allá de su faceta como actor, Redford ejerció como director y productor. De hecho, su primer Oscar lo recibió en 1980 por su labor como realizador por "Ordinary People". En 2001, recibiría un Oscar honorífico a la trayectoria, pero nunca ganó un premio de la Academia como intérprete.
Demostrando un profundo interés por impulsar el cine independiente, creó su casa productora Wildwood Enterprises en los sesenta y en 1981 fundó el Sundance Institute, que más tarde rescataría un olvidado festival de Utah para convertirlo en el prestigioso Festival de Sundance.
