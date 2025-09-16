La Capital | Ovación | Alpine

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

Flavio Briatore, asesor del equipo, analizó el presente y futuro de la escudería. Mientras tanto, Franco Colapinto aguarda por la confirmación de su continuidad

16 de septiembre 2025 · 11:38hs
Flavio Briatore

Flavio Briatore, de Alpine, y Toto Wolff, de Mercedes, mantienen una relación cercana.

Alpine se encuentra en medio de un período de transición hacia este final de la temporada, con la mirada puesta de lleno en el 2026 y los importantes cambios de reglamentación. Al respecto, Flavio Briatore se mostró optimista sobre el futuro de la escudería en la Fórmula 1, pero dejó en claro su preocupación por el mal presente del equipo.

El asesor principal realizó crudas declaraciones que citó el medio neerlandés Formule1.NL, en la que señaló que atraviesan “un año complicado” y que deberán dar un paso adelante para “obtener mejores resultados” y “demostrar el año que viene”.

Al comenzar su análisis, el italiano remarcó que el respaldo institucional de Renault no queda en duda pese al bajo puntaje acumulado por el equipo en el campeonato actual, donde se encuentra relegado a la última posición. “El nuevo CEO (François Provost) está muy entusiasmado con Alpine. Renault quiere seguir en la F1. Lo conozco muy bien y, de hecho, muy poco cambiará para nosotros. Nuestro presidente, Jean-Dominique Senard, también es un firme defensor de la F1”, sostuvo.

image (8)
Franco Colapinto y Pierre Gasly batallan con un Alpine que no da respuestas en esta temporada.

Franco Colapinto y Pierre Gasly batallan con un Alpine que no da respuestas en esta temporada.

Una autocrítica para apostar al futuro

Sin ocultar su preocupación por el irregular rendimiento de la escudería y los constantes cambios en la cúpula del equipo, indicó que la proyección de Alpine está enfocada en la próxima temporada. “Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026, pero interpretar el reglamento sigue siendo difícil”, expresó.

“Quizás cometimos un error al no implementar actualizaciones desde el principio de la temporada, y ahora lo estamos pagando. Al mismo tiempo, entre diez y quince coches están a tres décimas de diferencia. Sabemos que estamos muy por detrás en potencia y en motor, pero por eso queremos olvidarnos de este año rápidamente. Esperemos que las cosas nos vayan mejor en 2026”, reconoció.

>> Leer más: Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

La elección de Mercedes como proveedor de motores es una de las apuestas fundamentales para intentar salir del fondo del campeonato el próximo año. Mientras tanto, Pierre Gasly ya fue confirmado al menos hasta finales de 2028 y Franco Colapinto aguarda por el anuncio oficial de su continuidad en el equipo.

La oportunidad que presenta el nuevo motor Mercedes

Distintos especialistas señalan a Mercedes como el favorito a imponerse en la sección motores de cara al nuevo reglamento de la Fórmula 1 que entrará en vigor a partir de 2026. No obstante, la escudería alemana ni siquiera se impuso como la más rápida de este año entre las que llevan sus motores, por lo que Toto Wolff, director del equipo, advirtió sobre una posible “competencia interna”.

Toto Wolff Mercedes.jpeg
Toto Wolff, director de Mercedes, analizó el futuro de su equipo para 2026.

Toto Wolff, director de Mercedes, analizó el futuro de su equipo para 2026.

El austríaco aseguró que tener un mejor motor no garantizará automáticamente el título y dio como ejemplo a McLaren, quien domina absolutamente la presente temporada. “Tampoco podemos dejar de lado a Alpine o Williams, porque cuentan con una gran cantidad de tiempo en el túnel de viento”, insinuó.

“Cuando un equipo está tan atrás en el campeonato como Alpine lo está actualmente, creo que recibe un 30% más de tiempo en el túnel de viento asignado. Eso se acumula con los años, así que hay que tener cuidado”, subrayó y resaltó que para volver a ser campeón deberá derrotar a sus propios clientes.

La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza. Se viene su segundo GP de Italia en Fórmula 1.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Ángel Di María recibió al youtuber Ian Lucas en su casa y le regaló una camiseta de la selección.

Ángel Di María se encontró con un reconocido influencer y bailó para TikTok

La imagen aérea del estadio La Pedrera de Villa Mercedes, donde jugará Newells por Copa Argentina.

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Se realizó en Timbúes un torneo interprovincial de tiro con arco

Se realizó en Timbúes un torneo interprovincial de tiro con arco

Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en el túnel del Teatro Astengo

Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en el túnel del Teatro Astengo

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Profesores y alumnos de la UNR realizan actividades de visibilización de la crisis que atraviesa el sistema de educación superior nacional. Por la tarde habrá vigilia en Humanidades

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Por Carina Bazzoni

Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada está lejos de las necesidades
POLITICA

Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada "está lejos de las necesidades"

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de La voz

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz"

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron
POLICIALES

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

