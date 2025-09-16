La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La Lepra chocará ante el Pirata en Villa Mercedes, San Luis, por los cuartos de final. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

16 de septiembre 2025 · 10:29hs
Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's se enfrenta a Belgrano en el estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Pirata de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs Belgrano

El partido de los cuartos de final entre Newell's y Belgrano se disputará este miércoles 17 de septiembre a las 18 en el estadio Parque La Pedrera. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Cristian Navarro y Marcelo Bistocco se presentarán como asistentes de línea. El cuarto juez designado será Yamil Possi.

Dónde ver Newell's vs Belgrano

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Pirata será a través de TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (27).jpg
El último enfrentamiento entre ambos fue empate 0-0 en el Coloso por el torneo Apertura.

El último enfrentamiento entre ambos fue empate 0-0 en el Coloso por el torneo Apertura.

>> Leer más: La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Posibles formaciones de Newell's y Belgrano

Newell's: El entrenador Cristian Fabbiani analiza variantes en la Lepra y no dio indicios del once titular.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Embed

Noticias relacionadas
Éver Banega en el predio de Bella Vista. Newells entrenará este lunes y luego viajará a San Luis.

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Fabbiani dijo que “Pipa (Benedetto) ya está al cien” y lo tiene a disposición para ser titular en Newells ante Belgrano.

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Los juveniles de Newells que compitieron durante una semana en Asunción del Paraguay.

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

El hincha de Newells espera impaciente el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Ver comentarios

Las más leídas

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Lo último

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Falleció el actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el actor Robert Redford a los 89 años

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

El gobierno provincial actualizó la lista de sospechosos tras la detención de Waldo Bilbao y sumó un pedido de captura para otro peligroso hombre

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados
Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de La voz

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz"

Ovación
Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido
Ovación

Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido

Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido

Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido

Independiente de Bigand sigue siendo el rey en la Liga Deportiva del Sur

Independiente de Bigand sigue siendo el rey en la Liga Deportiva del Sur

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Policiales
Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

La Ciudad
El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba