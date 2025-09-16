Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina La Lepra chocará ante el Pirata en Villa Mercedes, San Luis, por los cuartos de final. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 16 de septiembre 2025 · 10:29hs

Newell's se enfrenta a Belgrano en el estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Pirata de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs Belgrano El partido de los cuartos de final entre Newell's y Belgrano se disputará este miércoles 17 de septiembre a las 18 en el estadio Parque La Pedrera. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Cristian Navarro y Marcelo Bistocco se presentarán como asistentes de línea. El cuarto juez designado será Yamil Possi.

Dónde ver Newell's vs Belgrano La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Pirata será a través de TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre ambos fue empate 0-0 en el Coloso por el torneo Apertura. Marcelo Bustamante / La Capital

Posibles formaciones de Newell's y Belgrano Newell's: El entrenador Cristian Fabbiani analiza variantes en la Lepra y no dio indicios del once titular. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski. Embed