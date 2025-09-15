La Capital | Política | Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

La expresidenta, condenada en la causa Vialidad, no podrá votar en las elecciones legislativas. El padrón definitivo no tendrá el nombre de Cristina Kirchner

15 de septiembre 2025 · 15:35hs
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este lunes excluir a Cristina Kirchner del padrón electoral definitivo, al revocar el fallo de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, que semanas atrás había habilitado a la expresidenta a votar en las legislativas de octubre.

De esta manera, la CNE ordenó aplicar la inhabilitación electoral derivada de la condena en la causa Vialidad, que incluye la “privación del derecho electoral”. El fallo lleva la firma de los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, y deja a la exmandataria impedida de concurrir a las urnas.

Los fundamentos del fallo

La decisión judicial se alinea con lo dictaminado previamente por el fiscal nacional electoral, Ramiro González, quien había pedido excluir a Cristina del padrón, señalando que es el Congreso –y no la Justicia– el órgano que debe regular específicamente el derecho al voto de los exfuncionarios inhabilitados.

En su resolución, la CNE recordó que ya en 2016 había declarado inconstitucionales los artículos que limitaban el voto de personas con condenas penales, pero aclaró que los legisladores podían justificar excepciones en delitos como corrupción, malversación de fondos o lavado de activos.

La Cámara subrayó que la jueza Borruto dictó su fallo de oficio, sin tener en cuenta los criterios establecidos en el caso Orazi (2022), donde la Corte Suprema habilitó una revisión caso por caso de las restricciones. Esa omisión fue suficiente para revocar la resolución de primera instancia.

Un padrón histórico

Con esta medida, el padrón electoral definitivo –que se publicará este martes 16 de septiembre– quedará conformado, por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, sin el nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de Puerto Madero y enfrenta una condena de seis años de cárcel y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Ovación
Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Policiales
Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: Es un hecho criminal grave

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes