Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas El español volverá a encontrarse con el público local en el marco de su gira mundial "¿Y ahora qué?", en la que recorre sus clásicos y presenta su nuevo disco 16 de septiembre 2025 · 10:24hs

Alejandro Sanz volverá a Rosario el año próximo en el marco de su gira mundial

El cantante español Alejandro Sanz vuelve a Rosario. El artista español anunció que visitará tres ciudades argentinas en el marco de su gira mundial "¿Y ahora qué?", en la que repasa sus clásicos y presenta canciones de su nuevo disco.





Después de una exitosa visita al país en 2023, en la que reunió a más de 100.000 fanáticos en sus distintas presentaciones, en esta oportunidad se presentará el 4 de marzo del 2026 en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba

Las entradas se pueden adquirir desde este martes 16 de septiembre a través de la plataforma TurboEntrada, de manera presencial en Mitre 737 o en la boletería del Salón Metropolitano. A las 15, comienza una preventa exclusiva para clientes del banco Santander. La venta general será a partir del miércoles 17, también desde las 15. Con Tarjeta de Beneficios de La Capital, hay 20% de descuento en ubicaciones seleccionadas.

El tramo latinoamericano de la gira inició el 12 de septiembre en México, con varias fechas agotadas de las veinte que hará en ese país. Entre febrero y marzo de 2026, el tour llegará a Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) Alejandro Sanz y un nuevo éxito Desde su debut en 1991 con “Viviendo Deprisa” hasta su último disco de estudio “SANZ”, el español se ha consolidado como uno de los artistas más populares de habla hispana: con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy. >> Leer más: A 20 años de su última colaboración, Shakira y Alejandro Sanz lanzan una nueva canción



En su nuevo álbum "¿Y ahora qué?", Sanz inaugura una nueva etapa pero se ratifica como un artista popular. Entre sus nuevas canciones se destacan “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, y “Bésame” junto a Shakira, su tercer tema juntos, que ya alcanzó récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países. El disco ya superó las 120 millones de reproducciones a nivel global.

Embed - Alejandro Sanz, Shakira - Bésame (Video Oficial)