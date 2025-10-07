La Capital | Ovación | libro

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

La publicación se presentará este miércoles 8 de octubre, a las 19, en el teatro Empleados de Comercio. Organiza la agrupación Autoconvocados

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

7 de octubre 2025 · 20:59hs
El libro escrito para niñas y niños con la historia de Newells será presentado en Empleados de Comercio.

El libro escrito para niñas y niños con la historia de Newell's será presentado en Empleados de Comercio.

La agrupación rojinegro Autoconvocados convoca a la presentación oficial del libro "Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", que se realizará este miércoles 8 de octubre, a las 19, en el teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). La obra tiene como principales destinatarios los niños y niñas hinchas de Newell's.

El libro, destinado a niñas y niños, "repasa la historia leprosa en clave Griffa". Fue pensado para todos los "pequeños hinchas pero con el objetivo de que sea parte de toda la familia leprosa", manifestaron los responsables de la organización

Con los autores del libro

Los creadores del libro, Lucía Salinas y Mauro Restifo, estarán presentes junto a Julián González, quien pretende ser candidato a presidente de Newell's y por el momento no fue habilitado por la junta electoral.

También participará Enrique Borrelli, excoordinador de inferiores del club del Parque y que es candidato a volver a la misma función si González puede presentarse y gana las elecciones.

"Un material auténtico, pensado para reflexionar y aprender sobre los valores y enseñanzas que pusieron a Newell's en la mesa de los grandes", dijeron desde Autoconvocados.

