Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Antes de los ensayos de la selección argentina ante Venezuela y Puerto Rico, Scaloni destacó que “hay jugadores que se juegan muchísimo”

Otamendi, Paredes, De Paul y Messi, charlan en medio de uno de los entrenamientos de la selección argentina en Estados Unidos.

La selección argentina tiene la mira puesta en el Mundial, y mientras recorre con expectativas esa cuenta regresiva, el cuerpo técnico argentino aprovecha esta ocasión para analizar y evaluar jugadores que no pudieron mostrarse en las instancias anteriores. En ese marco, hay muchos futbolistas nuevos que quieren impresionar bien al DT y tratar de ganarse un lugar en un plantel al que le sobran talentos y alternativas.

Detrás de esos objetivos inmediatos, Lionel Scaloni resaltó ayer que “ hay jugadores que se juegan muchísimo ”, enfatizó el DT en un evento que la AFA desarrolló en el Chase Stadium, la sede de Inter Miami, y en esas instalaciones se refirió a los próximos compromisos que afrontará la selección ante Venezuela y Puerto Rico, durante la gira por Estados Unidos que está llevando adelante.

Vale precisar que el combinado nacional se medirá con la Vinotinto, este viernes en Florida, y después se transformará en adversario del conjunto boricua, el próximo lunes en Miami.

La selección argentina crece

“Queda muy claro que las victorias colaboraron para que la marca AFA crezca en todo el mundo. Eso se produjo merced al esfuerzo de la gente de marketing y su aporte es fundamental. Esperemos que pueda continuar así”, señaló Scaloni.

Y continuó: “El respaldo a la AFA, seguramente, nos hará crecer a todos. Así que agradecemos los apoyos y a la AFA por haber venido en representación del cuerpo técnico, de los jugadores que están descansando antes de los amistosos y, por eso, ninguno vino”.

“Notamos que cada vez que hay un cotejo con esta camiseta, sea de carácter oficial o amistoso, es algo único lo que se genera alrededor”, subrayó el entrenador nacional.

Para Argentina, no hay amistosos

“Para nosotros nunca hay amistosos, para los jugadores tampoco y ellos lo saben muy bien. Están en un momento importante para lo que viene y saben que se juegan muchísimo. De parte nuestra, vamos a intentar de que disfruten del partido, que sepan que ellos deben brindarse al máximo”, explicó Scaloni.

En ese mismo marco, el técnico habló sobre los cuidados que tendrán sobre su gran figura, el crack rosarino Lionel Messi, quien viene con una gran carga de partidos con el Inter Miami.

“Vamos a hablar mucho con él y con todos los que fueron convocados. La intención no es arriesgar a ninguno. Son amistosos y la selección siempre es importante, pero el que tenga un mínimo problema, no vamos a correr riesgos con ninguno”, contó el DT.

Vale recordar que, en 21 jornadas, el capitán de la Scaloneta disputó siete partidos, en los que jugó todos los minutos, lo que generó un manto de recaudos. Más allá de eso, se especula que podría ser titular frente a Venezuela, el viernes 10, a las 21, y luego rotar ante Puerto Rico, el lunes 13, a las 20.

Otamendi, sancionado

La FIFA confirmó la sanción de una fecha al defensor Nicolás Otamendi, expulsado en el cierre de las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador. El zaguero del Benfica vio la roja luego de bajar a Enner Valencia, en una acción muy comprometida. De no haber cambios no podría estar en el debut de Argentina en el Mundial 2026.