La Capital | Ovación | selección argentina

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Antes de los ensayos de la selección argentina ante Venezuela y Puerto Rico, Scaloni destacó que “hay jugadores que se juegan muchísimo”

7 de octubre 2025 · 21:31hs
Otamendi

Otamendi, Paredes, De Paul y Messi, charlan en medio de uno de los entrenamientos de la selección argentina en Estados Unidos. 
Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

La selección argentina tiene la mira puesta en el Mundial, y mientras recorre con expectativas esa cuenta regresiva, el cuerpo técnico argentino aprovecha esta ocasión para analizar y evaluar jugadores que no pudieron mostrarse en las instancias anteriores. En ese marco, hay muchos futbolistas nuevos que quieren impresionar bien al DT y tratar de ganarse un lugar en un plantel al que le sobran talentos y alternativas.

Detrás de esos objetivos inmediatos, Lionel Scaloni resaltó ayer que “hay jugadores que se juegan muchísimo”, enfatizó el DT en un evento que la AFA desarrolló en el Chase Stadium, la sede de Inter Miami, y en esas instalaciones se refirió a los próximos compromisos que afrontará la selección ante Venezuela y Puerto Rico, durante la gira por Estados Unidos que está llevando adelante.

Vale precisar que el combinado nacional se medirá con la Vinotinto, este viernes en Florida, y después se transformará en adversario del conjunto boricua, el próximo lunes en Miami.

Leer más: La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

La selección argentina crece

“Queda muy claro que las victorias colaboraron para que la marca AFA crezca en todo el mundo. Eso se produjo merced al esfuerzo de la gente de marketing y su aporte es fundamental. Esperemos que pueda continuar así”, señaló Scaloni.

Y continuó: “El respaldo a la AFA, seguramente, nos hará crecer a todos. Así que agradecemos los apoyos y a la AFA por haber venido en representación del cuerpo técnico, de los jugadores que están descansando antes de los amistosos y, por eso, ninguno vino”.

“Notamos que cada vez que hay un cotejo con esta camiseta, sea de carácter oficial o amistoso, es algo único lo que se genera alrededor”, subrayó el entrenador nacional.

Leer más: Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Para Argentina, no hay amistosos

Para nosotros nunca hay amistosos, para los jugadores tampoco y ellos lo saben muy bien. Están en un momento importante para lo que viene y saben que se juegan muchísimo. De parte nuestra, vamos a intentar de que disfruten del partido, que sepan que ellos deben brindarse al máximo”, explicó Scaloni.

En ese mismo marco, el técnico habló sobre los cuidados que tendrán sobre su gran figura, el crack rosarino Lionel Messi, quien viene con una gran carga de partidos con el Inter Miami.

“Vamos a hablar mucho con él y con todos los que fueron convocados. La intención no es arriesgar a ninguno. Son amistosos y la selección siempre es importante, pero el que tenga un mínimo problema, no vamos a correr riesgos con ninguno”, contó el DT.

Vale recordar que, en 21 jornadas, el capitán de la Scaloneta disputó siete partidos, en los que jugó todos los minutos, lo que generó un manto de recaudos. Más allá de eso, se especula que podría ser titular frente a Venezuela, el viernes 10, a las 21, y luego rotar ante Puerto Rico, el lunes 13, a las 20.

ARG mayor 02 QeL

Otamendi, sancionado

La FIFA confirmó la sanción de una fecha al defensor Nicolás Otamendi, expulsado en el cierre de las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador. El zaguero del Benfica vio la roja luego de bajar a Enner Valencia, en una acción muy comprometida. De no haber cambios no podría estar en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Noticias relacionadas
La selección argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos y Scaloni probará alternativas.

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Valentino Acuña jugó con la selección argentina el Mundial sub-17 y este año el Sudamericano sub-20. 

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

El libro escrito para niñas y niños con la historia de Newells será presentado en Empleados de Comercio.

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Cocoliso González sufrió un golpe durante el partido entre Newells y Boca en la Bombonera.

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ver comentarios

Las más leídas

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Lo último

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Una multitud disfrutó del recital gratuito en el Monumento por el tricentenario. Orquesta en vivo, emoción y artistas locales
De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas
Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Ovación
Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Central y Newells conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Central y Newell's conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa
Zoom

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Volvimos a ser Rosario: emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride
Zoom

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's