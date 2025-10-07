Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

La cantante sorprendió al interpretar "Olvídala" en el cierre del show. Horas antes había compartido una foto en su casa: “Comida de mamá y Los Palmeras”

En una noche cargada de emoción y orgullo santafesino, Nicki Nicole protagonizó el cierre de los festejos por los 300 años de Rosario con un gesto que hizo vibrar a todos: interpretó “Olvídala”, el clásico de Los Palmeras , como homenaje a la música popular que forma parte del ADN de la provincia.

El Monumento a la Bandera fue escenario de una multitud que celebró a pura música el tricentenario de la ciudad. Frente a miles de personas, Nicki eligió cerrar su show con una versión especial del tema que los santafesinos convirtieron en himno.

Horas antes del recital, la cantante había compartido en sus redes una foto tomada en su casa natal, acompañada de una frase que conmovió a sus seguidores: “Comida de mamá. Los Palmeras de fondo.”

El posteo, sencillo y nostálgico, anticipó lo que luego se transformaría en uno de los momentos más aclamados de la noche.

Lo que empezó como un recuerdo íntimo se convirtió en un guiño colectivo: una artista global que no se olvida de dónde viene, que reconoce en la música de su infancia una parte esencial de su identidad.

Rosario, música y pertenencia

El cierre del Tricentenario fue mucho más que un concierto: fue una celebración de identidad. Con Juan Carlos Baglietto compartiendo escenario y miles de rosarinos reunidos frente al Monumento, Nicki Nicole unió dos generaciones y dos sonidos que marcaron la historia musical de la provincia.

Y entre luces, aplausos y emoción, dejó una postal imborrable: una ciudad que se reconoce en su música y una artista que, desde la cima de su carrera, sigue cantando al ritmo del lugar donde todo empezó.