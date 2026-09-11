Nuevo hito para el agro: se vendió la cosechadora con mayor capacidad de trilla de la Argentina

CASE IH, a través de Grupo Criolani, concretó la venta de la cosechadora AF10, con Draper MacDon de 61 pies, logrando la mayor capacidad de trilla nacional.

La unidad fue adquirida por Agropecuaria La Olguita , empresa familiar con casi 30 años de trayectoria y presencia en Bell Ville, Córdoba, y Roversi, Santiago del Estero . La compañía desarrolla actividades agrícolas y ganaderas sobre unas 10.000 hectáreas , con una producción destacada en trigo, soja y maíz , y cuenta además con una importante cabaña Braford, reconocida por su nivel genético .

La CASE IH AF10 cuenta con 775 caballos de fuerza , una tolva de 20.000 litros , con capacidad para almacenar hasta 15.550 kilos de soja , y está equipada con el cabezal semirrígido Draper MacDon FD2 de 61 pies , una configuración que le permite alcanzar una capacidad de trilla sin precedentes en el mercado argentino.

“Nos sentimos muy halagados de que Agropecuaria La Olguita haya confiado una vez más en nosotros y, en particular, en nuestra sucursal de Marcos Juárez. Para mí, en lo personal, es un desafío, pero también una enorme alegría, especialmente por la calidad de la gente a la que estamos entregando este productazo”, expresó Maximiliano Comba, asesor comercial del Grupo.

Desde Agropecuaria La Olguita también destacaron el vínculo construido desde 1999 con Grupo Criolani y la importancia de esta nueva incorporación.

“Estamos muy felices por la incorporación de la AF10. Para Agropecuaria La Olguita, Grupo Criolani es un socio estratégico. Son más que una empresa con la que tenemos una relación comercial: son gente de la casa. Para que las empresas funcionen bien tiene que haber dos partes, y sentimos que Criolani es parte de La Olguita, así como nosotros nos sentimos parte de ellos.

Ahora viene el desafío de la puesta en marcha, de aprender a utilizarla y, sobre todo, de lograr buenos rendimientos”, señaló Marcelo Huber, socio de la firma.

La entrega de la llave reunió a representantes de CASE IH, Grupo Criolani y Agropecuaria La Olguita, en una operación que marca un nuevo paso en la incorporación de tecnología, capacidad y eficiencia al campo argentino.