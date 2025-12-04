La Capital | Zoom | Rocío Marengo

Nació Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Tras un embarazo con desafíos y una internación de urgencia, la modelo presentó a su bebé en redes sociales

4 de diciembre 2025 · 10:58hs
Después de meses de espera, este miércoles nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. Isidro Fort llegó al mundo a las 11 de la mañana en el Sanatorio Otamendi, pesó 2,480 kilos y la modelo compartió las primeras imágenes en sus redes sociales.

Cabe recordar que Marengo había sido internada de urgencia el pasado 28 de noviembre. Tras un embarazo con desafíos, la flamante madre agradeció al equipo médico y a todos los que la acompañaron en el camino.

La historia de amor de la pareja se remonta a casi once años y medio, según explicó Ángel de Brito. Y luego de varios intentos por métodos naturales y múltiples tratamientos de fertilidad, Marengo y Fort lograron finalmente este embarazo tan deseado.

Rocio Marengo presentó a su bebé

A través de sus redes sociales, la modelo mostró el detrás de escena del nacimiento de Isidro. Desde su llegada al sanatorio hasta el parto de su bebé, la modelo registró todo el proceso.

¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito!”, escribió en el posteo. Y agregó: Gracias a todos por los mensajitos hermosos. ¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico! ¡No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, rey la rompí toda! Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio… ¡Y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!”.

La historia de amor de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Después de 10 años juntos, Rocío Marengo y Eduardo Fort llegan a la maternidad y la paternidad con una complicidad fortalecida por el tiempo. Aunque su relación salió a la luz en 2019, ya llevaban más de seis años juntos en secreto, construyendo un vínculo sólido, incluso frente a rumores y tensiones que los medios reflejaron con intensidad.

En 2022, Marengo vivió un proceso de tratamientos de fertilidad que no tuvo el resultado esperado, y en ese contexto Fort jugó un rol clave. “Lo amo… a esta altura ya nos conocemos y se elige”, reflexionó ella tras convertirse en madre gracias al apoyo constante del empresario, padre de tres hijos.

El vínculo no estuvo exento de altibajos mediáticos. En el reality "El Hotel de los Famosos 2", Marengo se quebró al relatar momentos en los que se sintió sola ante su dolor y reclamó más acompañamiento. A pesar de ello, la pareja logró consolidarse, reafirmando su compromiso mutuo con el paso de los años.

En febrero de 2025, celebraron 11 años juntos: Fort sorprendió a Marengo con 11 docenas de rosas rojas, un gesto romántico que ella resaltó en Instagram. Según muestran en redes, su relación atraviesa una etapa de madurez y planificación, marcada por viajes, proyectos personales y una familia ensamblada que los une.

