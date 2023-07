Nicolás Cabré fue acusado de arruinar una función teatral

Desde el Teatro de Cañuelas aseguraron que Nicolás Cabré perjudicó una función de "Me duele una mujer".

Según narra el comunicado, desde el equipo técnico del teatro le respondieron al actor que el sonido no se encontraba alto. "La respuesta de Cabré fue: ‘Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra’”, asegura Guzzetti.

“Ante esta situación, el operador decidió reducir el volumen de los micrófonos, lo que ocasionó que algunos espectadores no pudieran escuchar correctamente el resto de la función. En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores", cierra el texto firmado por el director del teatro.

Nicolás Cabré no se pronunció sobre las acusaciones. Tampoco hubo declaraciones por parte del equipo de "Me duele una mujer".