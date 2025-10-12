Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Los papales igualaron ante Aguirre sin goles en el estadio Pocho Lavezzi. En la Primera B, El Torito goleó y es puntero. Bancario manda en la C

Líder en la Primera C. Bancario vapuleó a San José 5 a 0 y se encamina al ascenso a la Primera B.

Puntero de la Primera B. El Torito goleó y quedó como único líder de la segunda categoría.

Líder de la Primera A. Pablo VI consiguió un importante punto ante Coronel Aguirre y sigue líder en el torneo de la Asociación Rosarina de Fútbol

Pablo VI sigue en lo más alto del círculo superior del torneo de primera división organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol. Los papales comandados por Damián Pissano se llevaron un valioso punto del Estadio Pocho Lavezzi, tras igualar ante Coronel Aguirre sin goles, por la 10ª fecha de la Zona Campeonato.

Con este resultado, el canario quedó en la cima de la Primera A con 21 puntos y el Coronel lo sigue con 18 unidades. En la tercera posición Morning y Central tienen 16 y Unión de Álvarez, 15.

En un clásico devaluado, Newell’s derrotó a Rosario Central por 1 a 0 con el tanto de Francisco Scarpeccio. El delantero de 19 años ya tuvo su chance de firmar planilla en primera división cuando Cristian Fabbiani lo llevó al banco de suplentes el pasado 15 de marzo de 2025, cuando Estudiantes y Newell’s igualaron 1 a 1 en La Plata. Con este resultado el rojinegro quedó en la penúltima posición de la Zona Campeonato. Por su parte el canalla perdió una buena chance de acercarse a los papales.

La Zona Permanencia tuvo estos resultados: San Telmo de Funes 2 - Sportivo de Álvarez 1; Oriental 1- Provincial 1; Banco 1 - Tiro Suizo 0 y Tiro Federal 1- Gálvez 1. Posiciones: Tiro Federal 19, San Telmo 17, Provincial y Gálvez 16, Banco 15, Oriental 12, Sportivo de Álvarez 7 y Tiro Suizo 5.

Leer más: Qué exfutbolista de Newell's tiene la chance de debutar en la selección argentina contra Puerto Rico

Torito 2025 Puntero de la Primera B. El Torito goleó y quedó como único líder de la segunda categoría.

El Torito goleó y es líder en la B

Con una soberbia actuación a domicilio, El Torito goleó a General Paz por 4 a 0 y quedó en la punta del torneo de la Primera B con 19 puntos, cuando restan disputarse 4 jornadas. Para el Naranja, dirigido por Daniel Paolini, anotaron Yair Carrizo en tres ocasiones y el restante Marcos Muñoz. Por la Zona Campeonato, Defensores de Funes derrotó a 1º de Mayo 1 a 0 y quedó como escolta con 18 unidades y Río Negro, 17.

En la Primera C, Bancario vapuleó a San José 5 a 0 y quedó cerca de la Primera B. Por su parte, Club del Gran Rosario derrotó a Sarmiento 3 a 1 y es escolta.