La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Fútbol

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Los papales igualaron ante Aguirre sin goles en el estadio Pocho Lavezzi. En la Primera B, El Torito goleó y es puntero. Bancario manda en la C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de octubre 2025 · 21:48hs
Líder de la Primera A. Pablo VI consiguió un importante punto ante Coronel Aguirre y sigue líder en el torneo de la Asociación Rosarina de Fútbol

Líder de la Primera A. Pablo VI consiguió un importante punto ante Coronel Aguirre y sigue líder en el torneo de la Asociación Rosarina de Fútbol
Puntero de la Primera B. El Torito goleó y quedó como único líder de la segunda categoría. 

Puntero de la Primera B. El Torito goleó y quedó como único líder de la segunda categoría. 
Líder en la Primera C. Bancario vapuleó a San José 5 a 0 y se encamina al ascenso a la Primera B.

Líder en la Primera C. Bancario vapuleó a San José 5 a 0 y se encamina al ascenso a la Primera B.

Pablo VI sigue en lo más alto del círculo superior del torneo de primera división organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol. Los papales comandados por Damián Pissano se llevaron un valioso punto del Estadio Pocho Lavezzi, tras igualar ante Coronel Aguirre sin goles, por la 10ª fecha de la Zona Campeonato.

Con este resultado, el canario quedó en la cima de la Primera A con 21 puntos y el Coronel lo sigue con 18 unidades. En la tercera posición Morning y Central tienen 16 y Unión de Álvarez, 15.

Newell’s ganó el clásico

En un clásico devaluado, Newell’s derrotó a Rosario Central por 1 a 0 con el tanto de Francisco Scarpeccio. El delantero de 19 años ya tuvo su chance de firmar planilla en primera división cuando Cristian Fabbiani lo llevó al banco de suplentes el pasado 15 de marzo de 2025, cuando Estudiantes y Newell’s igualaron 1 a 1 en La Plata. Con este resultado el rojinegro quedó en la penúltima posición de la Zona Campeonato. Por su parte el canalla perdió una buena chance de acercarse a los papales.

La Zona Permanencia tuvo estos resultados: San Telmo de Funes 2 - Sportivo de Álvarez 1; Oriental 1- Provincial 1; Banco 1 - Tiro Suizo 0 y Tiro Federal 1- Gálvez 1. Posiciones: Tiro Federal 19, San Telmo 17, Provincial y Gálvez 16, Banco 15, Oriental 12, Sportivo de Álvarez 7 y Tiro Suizo 5.

Leer más: Qué exfutbolista de Newell's tiene la chance de debutar en la selección argentina contra Puerto Rico

Torito 2025
Puntero de la Primera B. El Torito goleó y quedó como único líder de la segunda categoría.

Puntero de la Primera B. El Torito goleó y quedó como único líder de la segunda categoría.

El Torito goleó y es líder en la B

Con una soberbia actuación a domicilio, El Torito goleó a General Paz por 4 a 0 y quedó en la punta del torneo de la Primera B con 19 puntos, cuando restan disputarse 4 jornadas. Para el Naranja, dirigido por Daniel Paolini, anotaron Yair Carrizo en tres ocasiones y el restante Marcos Muñoz. Por la Zona Campeonato, Defensores de Funes derrotó a 1º de Mayo 1 a 0 y quedó como escolta con 18 unidades y Río Negro, 17.

En la Primera C, Bancario vapuleó a San José 5 a 0 y quedó cerca de la Primera B. Por su parte, Club del Gran Rosario derrotó a Sarmiento 3 a 1 y es escolta.

Bancario5
Líder en la Primera C. Bancario vapuleó a San José 5 a 0 y se encamina al ascenso a la Primera B.

Líder en la Primera C. Bancario vapuleó a San José 5 a 0 y se encamina al ascenso a la Primera B.

Noticias relacionadas
Unión de Alvarez. El Rojinegro comandado por César Gáspari jugará el próximo Regional.   

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Sarmiento se puso en ventaja y River no fue capaz ni siquiera de empatar.

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Experiencia y jerarquía. Paulo Killer y Facundo Marín son dos piezas fundamentales en el equipo de barrio Tablada.  

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Facundo Guch celebra su gol, que significó el 1 a 1 de Newells frente a Tigre.

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

Ver comentarios

Las más leídas

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo millonario para el próximo sorteo

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo millonario para el próximo sorteo

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Del 15 al 25 de octubre, la Feria del Libro de Rosario reunirá a autores de todo el país con más de 300 actividades abiertas al público en el Fontanarrosa

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno
Política

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley
Política

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

Policiales
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La Ciudad
Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
zoom

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert
Política

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality
Información general

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera
La Ciudad

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros
La Ciudad

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros