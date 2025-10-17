Nico Vázquez desmintió que está esperando un bebé con Dai Fernández: "Es una falta de respeto"

Luego de que circularon rumores en redes sociales sobre un posible embarazo de su nueva pareja, el actor publicó un fuerte descargo negando dicha información

Luego de que Nico Vázquez confirmó el inicio de una nueva relación con Dai Fernández, la coprotagonista de su obra "Rocky", empezó a difundirse la noticia de que iban a ser padres. Tras la repercusión que tuvo este rumor, el actor salió a aclarar la situación en su cuenta de Instagram.

El origen de este acontecimiento fue el miércoles 15 de octubre cuando Augusto “Tartu” Tartúfoli, en el programa "Sálvese quien pueda" en América TV, hizo una premonición: “Nico Vázquez y Dai van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida” . Aunque no lo dijo con información exacta, sugirió que era un suceso que podía llegar a darse en un futuro cercano.

“No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente FALSA” , así comenzó el comunicado con un cierto tono de indignación. Luego, continuó sobre lo peligroso de difundir información engañosa: “Esto es un ejemplo más de ‘clickbait’ (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social".

Para finalizar el descargo, concluyó con la siguiente frase: "Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto . ¡Gracias!“.

Gimena Accardi habló sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Luego de la confirmación de la relación entre los protagonistas de la obra teatral "Rocky", Gime Accardi, ex pareja de Nico Vázquez, rompió el silencio en el programa de Yanina Latorre en América y habló sobre este incipiente vínculo amoroso: “Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón".

Además, opinó acerca de Dai Fernández: “Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra".

Por último, respondió sobre las especulaciones de que este nuevo amor de su ex pareja inició antes de su separación: “Nunca jamás sospeché nada. Sé que es de ahora. Entiendo las especulaciones, es lógico porque laburan juntos, pero no tengo ninguna duda”.