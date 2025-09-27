Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

El juez expulsó a un jugador de Gimnasia y luego le anuló el empate, en dos decisiones a priori polémicas que favorecieron a Central.

Merlo empuja a Coronel en el área, lo desacomoda y convertirá de cabeza el empate de Gimnasia. Pero el árbitro lo anuló y mantuvo la victoria de Central.

Después de un primer tiempo ampliamente favorable, Central sufrió el complemento hasta el gol de Enzo Giménez. Antes, el árbitro Fernando Echenique intervino dos veces. Primero expulsó a Fabricio Corbalán a los 15' y luego le anuló el empate a Gimnasia por falta de Jeremías Merlo. Dos polémicas, aunque en la segunda, sobre todo, acertó.

La primera situación del complemento se dio a los 15'. Gimnasia metió la pelota en el área canalla, Agustín Sández la terminó sacando con un pase a Ignacio Malcorra , que se la dio a Jaminton Campaz saliendo por la izquierda a la altura del área.

Ahí Campaz le devolvió de primera y el 10 canalla le tiró el pase adelante para que saliera por la banda. Pero el colombiano no vio venir a Corbalán que fue hacia él, chocaron y Echenique juzgó que fue con intención de cortar el juego.

Quedó la duda no solo sobre si fue falta, sino si merecía la amonestación. Pero Echenique la juzgó intencional, tal vez sin pelota aunque Campaz recién se desprendió de ella, le sacó la segunda y lo expulsó.

La otra gran polémica

Enseguida, a los 21', llegó la otra polémica, con el gol anulado a Gimnasia que era entonces el empate. Broun salió mal en el centro desde la derecha, que llegó de contragolpe tras una pérdida de Ángel Di María, y Merlo cabeceó al gol, pero lo anularon enseguida.

Ya el asistente levantó la bandera marcando falta de Merlo sobre Coronel antes de estampar el cabezazo a la red y Echenique no dudó anulando. No tuvo la necesidad de ir al VAR para ratificar la decisión.

En ese sentido, la decisión pareció acertada porque cuando ya se venía el centro, lo primero que hizo Merlo fue correr hacia la posición de Coronel y empujarlo. El lateral canalla se desparramó, Broun se pasó de largo y llegó el empate que duró un suspito.