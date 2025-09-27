La Capital | Ovación | árbitro

Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

El juez expulsó a un jugador de Gimnasia y luego le anuló el empate, en dos decisiones a priori polémicas que favorecieron a Central.

27 de septiembre 2025 · 16:46hs
Merlo empuja a Coronel en el área

IMAGEN TV

Merlo empuja a Coronel en el área, lo desacomoda y convertirá de cabeza el empate de Gimnasia. Pero el árbitro lo anuló y mantuvo la victoria de Central.

Después de un primer tiempo ampliamente favorable, Central sufrió el complemento hasta el gol de Enzo Giménez. Antes, el árbitro Fernando Echenique intervino dos veces. Primero expulsó a Fabricio Corbalán a los 15' y luego le anuló el empate a Gimnasia por falta de Jeremías Merlo. Dos polémicas, aunque en la segunda, sobre todo, acertó.

La primera situación del complemento se dio a los 15'. Gimnasia metió la pelota en el área canalla, Agustín Sández la terminó sacando con un pase a Ignacio Malcorra, que se la dio a Jaminton Campaz saliendo por la izquierda a la altura del área.

Ahí Campaz le devolvió de primera y el 10 canalla le tiró el pase adelante para que saliera por la banda. Pero el colombiano no vio venir a Corbalán que fue hacia él, chocaron y Echenique juzgó que fue con intención de cortar el juego.

Quedó la duda no solo sobre si fue falta, sino si merecía la amonestación. Pero Echenique la juzgó intencional, tal vez sin pelota aunque Campaz recién se desprendió de ella, le sacó la segunda y lo expulsó.

Leer más: Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

La otra gran polémica

Enseguida, a los 21', llegó la otra polémica, con el gol anulado a Gimnasia que era entonces el empate. Broun salió mal en el centro desde la derecha, que llegó de contragolpe tras una pérdida de Ángel Di María, y Merlo cabeceó al gol, pero lo anularon enseguida.

Ya el asistente levantó la bandera marcando falta de Merlo sobre Coronel antes de estampar el cabezazo a la red y Echenique no dudó anulando. No tuvo la necesidad de ir al VAR para ratificar la decisión.

En ese sentido, la decisión pareció acertada porque cuando ya se venía el centro, lo primero que hizo Merlo fue correr hacia la posición de Coronel y empujarlo. El lateral canalla se desparramó, Broun se pasó de largo y llegó el empate que duró un suspito.

Noticias relacionadas
La pegada de Ángel Di María le dio brillo a Central. Fideo tocó, asistió y convirtió.

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Scrum para Atlético del Rosario, que debió batallar duro para vencer a Lomas Athletic de visitante y encaminarse más al ascenso en la Urba.

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Ariel Holan vivió con intensidad el partido de Central en el bosque. 

Holan: "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha"

Ángel Di María y Enzo Giménez celebran el gol del paraguayo. El córner lo ejecutó Fideo. 

Enzo Giménez entró a la cancha y apenas 14 segundos después puso el 2 a 0 para Central

Ver comentarios

Las más leídas

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Lo último

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

La Fiscalía Regional Segunda confirmó el asesinato de María Concepción Bonfietti en el barrio Villa El Prado de la localidad del departamento San Lorenzo

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano
Ovación

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Holan: Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha

Holan: "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha"

Policiales
Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

La Ciudad
La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario
La Ciudad

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda