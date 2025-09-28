Qué papeles son necesarios para vender un auto usado

La venta particular de vehículos usados puede tener complejidades, por lo que es importante tener en cuenta la documentación y proceso necesarios

La venta de un auto usado requiere de documentación necesaria para iniciar la operación.

Vender un auto usado puede ser difícil en algunas ocasiones y requiere de mantener el vehículo en el mejor estado posible, con todas sus herramientas en buen estado y las certificaciones de su cuidado.

Así como existen distintos planes de pago para acceder a un cero kilómetro y rendir el auto usado como parte del dinero, otros dueños recurren directamente a vender su vehículo para acceder al monto que este representa.

Desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) reconocieron que la venta de un auto usado es una decisión importante, por lo que dieron detalles de la documentación necesaria para que el trámite de venta sea simple y seguro.

Por eso, señalaron que para realizar la transferencia de dominio de la manera correcta, la operación requiere de la siguiente documentación:

Título del Automotor

Cédula verde y/o azul

DNI del comprador y vendedor

Formulario 08 firmado por ambas partes

Informe de dominio

Verificación policial (Formulario 12)

Libre deuda de patentes e infracciones

Por otro lado, recomendaron que tanto el comprador como el vendedor revisen la documentación antes de iniciar la operación, así como también realizar la transferencia en el Registro Automotor correspondiente. De esa manera, ambas partes se garantizan la legalidad del proceso y la protección de los involucrados.

>> Leer más: Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

En caso de tener dudas sobre la documentación o parte del proceso, acercarse al registro correspondiente o consultar a profesionales matriculados del sector.