Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

El hecho se produjo pasada la medianoche en la mano que va hacia el norte, a la altura de calle Urquiza. La víctima es un hombre que aún no fue identificado.

27 de septiembre 2025 · 10:18hs
Una tragedia sacudió la madrugada del sábado rosarino, cuando un peatón aún no identificado perdió la vida tras ser atropellado en la avenida Circunvalación, a la altura de la intersección con calle Urquiza, en barrio Fisherton. El hecho apenas pasada la medianoche.

El siniestro vial se produjo sobre el carril que va hacia el norte de Circunvalación. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba del episodio.

Al llegar al sitio, los agentes constataron que en el lugar ya se encontraba una ambulancia de la empresa CG&L Emergencias, cuyos profesionales informaron que, mientras circulaban por la zona, observaron el accidente, que involucró a una camioneta Fiat Ducato y a un peatón. El equipo de emergencias confirmó el fallecimiento del hombre a pie por una fractura de cráneo. Además presentaba una fractura expuesta en la tibia derecha.

Se solicitó la presencia de una unidad del Sies y por el momento se desconoce la identidad de la víctima.

La zona fue perimetrada para permitir las tareas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del hecho y las circunstancias bajo las cuales el peatón se encontraba en la traza de Circunvalación.

