Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Política
De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
POLICIALES
La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
Política
Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos
La Ciudad
Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
Información General
Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Policiales
Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
La Ciudad
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
Información General
Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General
La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General
Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
LA REGION
Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
La Ciudad
En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral
LA CIUDAD
Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
Economía
Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía
Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Política
Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"
Economía
El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Información General
Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto