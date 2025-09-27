La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

Sin nuevas precipitaciones ni ráfagas a la vista, la temperatura oscilará entre los 14 y 24 grados. Cómo estará el clima durante la semana

27 de septiembre 2025 · 22:26hs
El domingo estará soleado y agradable.

El domingo estará soleado y agradable.

El tiempo en Rosario durante este domingo será excelente. Después de la tormenta que azotó a la ciudad durante la madrugada del sábado con potentes ráfagas, la rotación del viento de oeste a sudoeste dejará un ambiente agradable y soleado para disfrutar de estos albores de primavera con actividades al aire libre.

Sin nuevas precipitaciones ni rachas de viento a la vista, la temperatura oscilará entre los 14 y 24 grados de mañana a tarde para estacionarse en 16 grados hacia la noche, con intervalos ligeramente nubosos, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por su parte, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), anticipó que las condiciones climáticas en Rosario y la región habían comenzado a estabilizarse desde el sur al norte. De esa manera también confirmó que para el comienzo de semana se anticipaban excelentes condiciones de tiempo.

>>Leer más: El tiempo en Rosario: un sábado con chances de lluvias y tormentas matinales

De lunes a viernes, las temperaturas mínimas oscilarán los 12 y 15 grados, mientras que las máximas se mantendrán entre 24 y 25 grados con cielos en su mayoría soleados y sin precipitaciones a la vista.

