La Capital | éxodo

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

En lugar de irse a Funes, la clase media prefiere alquilar y no tener auto para estar cerca de todo. Eligen Puerto Norte, Pichincha, Lourdes, Abasto y el parque España ¿Elección o imposibilidad de acceso a la vivienda?

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

28 de septiembre 2025 · 08:15hs
Cada vez más parejas jóvenes se quedan a vivir en los barrios de Rosario.

Cada vez más parejas jóvenes se quedan a vivir en los barrios de Rosario.

Las parejas jóvenes y sin hijos de clase media, nuevo fenómeno sociológico de la década con un número cada vez más extendido de integrantes, vuelven a elegir Rosario para quedarse a vivir. Prefieren la cercanía, la conectividad, y no tener que moverse tanto para el trabajo y el ocio. Tampoco tienen problema en alquilar y no tener auto, para no "atarse" a bienes y tener chances abiertas de una vida más nómada. ¿Es un cambio de paradigma cultural o está condicionado por la imposibilidad de acceso a la vivienda propia?

Hace años, el fenómeno novedoso era que familias con chicos pequeños se iban de la gran ciudad a las localidades de los alrededores en busca de calidad de vida para criar a sus hijos. Resignaban cercanía y se condenaban a depender del auto a cambio de verde, seguridad y tranquilidad. Eso no desapareció, pero la falta de crédito hipotecario desaceleró ese proceso de éxodo. Inclusive, algunos de los que se habían ido en la era pandémica, confiando en trabajos remotos, tuvieron que volver a la ciudad con el fin del home office como regla.

>>Leer más: Jóvenes bajo presión: cómo consumen los argentinos sub 35 en plena caída del mercado

No estar atado a nada

En el medio, cambiaron los paradigmas culturales y mucha gente pospone o elige no tener chicos, algo que se evidencia en la baja de los índices de natalidad. ¿Es una imposición del contexto o una decisión de vida de una generación menos atada a los bienes durables, acostumbrada a pagar por utilizar servicios sin tener objetos físicos, en el marco de una economía de plataformas? ¿Cómo elige vivir esa gente joven? ¿Qué barrios demanda? ¿Qué tipologías de vivienda? ¿A qué problemáticas se enfrenta?

"Antes teníamos clientes que se animaban con algún ahorro, herencia, crédito, o el empuje de un familiar a comprar un departamento o una casa de pasillo. Hoy los pibes, sobre todo los que no tienen hijos, no se quieren atar a nada. Prefieren alquilar y «ver qué onda», como dicen ellos. Si les sale un viaje a Europa o a Estados Unidos, no quieren estar dependiendo de un compromiso en relación a la vivienda", comentó Alejandro Bassini, del Departamento de Estadísticas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir).

Según el corredor, hoy la tendencia para los que tienen los recursos para hacerlo es buscar departamentos con espacios más compactos, que no tengan tanto metraje ni superficie, pero sí buena ubicación, seguridad y áreas comunes. Así, demandan menos mantenimiento y evitan la logística del traslado. Otra cosa que buscan son las amenidades: que tengan co-working y espacios en común. Pero muchos ya ni siquiera buscan cochera, algo que antes era fundamental. Eso también marca la tendencia de que no quieren atarse a vehículos.

Luciano (37), soltero y sin hijos, vive en Pichincha pero más próximo a la Facultad de Medicina. Cuenta que eligió ese barrio porque no le gustan los ruidos del centro, pero necesita algo que no esté tan lejos y bien conectado porque no tiene auto. "Antes vivía a una cuadra de Corrientes, ahora a media de Córdoba, que es donde pasan los colectivos. La zona está muy bien, tiene comercios abiertos hasta tarde, movimiento, un espacio público con verde enfrente y también tiene la posibilidad de salir a tomar algo por la zona", especificó.

>>Leer más: En Rosario, la mitad de los jóvenes empleados está en situación informal

Los barrios en punta

Andrés Gariboldi, de la firma Dunod, secunda esta visión: "Las parejas jóvenes y sin hijos de clase media toman a Rosario como lugar para vivir, con tipologías chicas. Es decir, unidades de uno o dos dormitorios. La zona del parque España y Puerto Norte son muy buscadas. Existe una demanda sobre condominios, como Refinería o proyectos sobre avenida Carballo, donde se encuentran espacios verdes, amenities y departamentos de dimensiones no muy grandes", especificó.

Además de los puntos que nombra Gariboldi, hoy claramente los barrios que están por arriba del resto en cuanto a demanda para ese segmento de edad, son Abasto, Pichincha y Lourdes. "También aparece más atrás Luis Agote, que se volvió muy buscado porque está muy cerca del área central, es macrocéntrico, tiene toda la infraestructura, y se ha convertido en una zona muy segura, a diferencia de tiempo atrás. Además, los inmuebles todavía mantienen valores accesibles, en especial el formato tradicional de casa", comentó Bassini.

Estos cambios también se reflejan en la construcción: "Ese perfil, generalmente con un nivel adquisitivo ABC1, busca instalarse en barrios como Puerto Norte o Pichincha. Por eso allí se multiplicaron las construcciones de departamentos de un dormitorio con servicios (pileta, gimnasio, solárium) de entre 40 y 50 metros cuadrados, pensados para ese segmento. En los últimos 10 años esta tipología avanzó un 60 o 70% sobre la tradicional de dos dormitorios, mientras que los monoambientes quedaron relegados por su baja demanda", analizó José Ellena, de la Cámara Inmobiliaria de Rosario.

>>Leer más: Jóvenes en Argentina: entre la desigualdad de oportunidades y la precarización laboral

Generación no propietaria

Pero algunos creen que esto no es casualidad. Sostienen que no es que hayan cambiado los deseos de las nuevas generaciones, sino que se perdieron las oportunidades de satisfacer esas necesidades de construcción de un futuro propietario. La desaparición de programas como Procrear y la falta de acceso al crédito para vivienda solo volvió accesible ese sueño de la casa propia con jardín, pileta, quincho, perro y bicicleta para que los niños paseen en un entorno seguro a los sectores concentrados, en forma de barrios cerrados.

"El paradigma del barrio jardín está en el imaginario social urbano desde el New Deal de post-guerra hasta la actualidad. La promesa de estilo 'Jardín del Eden' en las publicidades actuales de las urbanizaciones privadas sugieren el retorno a una naturaleza 'pristina' con frutos disponibles al alcance de la mano, libre de toda maldad (mientras no aparezca la serpiente), y en lo posible, protegida por un muro que lo circunvale", analiza con cierta ironía Ana Valderrama; directora de la Maestría en Arquitectura del Paisaje de la UNR.

Para la Doctora y Master en Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Illinois, este acceso al barrio jardín ha sido accesible en diferentes momentos históricos para un vasto sector de la población, excepto para los sectores más desfavorecidos por el sistema.

En ese sentido, mencionó el periodo entre 1945 y 1955, "donde la gestión estatal de barrios populares otorgó créditos para la construcción de viviendas individuales sugiriendo, además, el chalet californiano como prototipo del deseo de las familias trabajadoras. Pero también se construyeron conjuntos como ciudad Evita en Buenos Aires, que combinaban viviendas individuales y viviendas colectivas", repasó.

Más recientemente, se refirió a las operatorias del Plan Procrear 1 (2012-2018) y Plan Procrear 2 (2020-2023), que otorgaron alrededor de 225.000 créditos para vivienda en lote propio y alrededor de 130.000 viviendas individuales. "Pocrear generó oportunidades para las familias trabajadoras jóvenes, y en el Área Metropolitana de Rosario se produjo una migración significativa hacia las localidades vecinas, donde el valor de la tierra se tornaba accesible relativa a los costos de alquileres y de la tierra urbana en Rosario", apuntó.

Sin embargo, nota que "la interrupción de los créditos para la construcción de la casa propia, la experiencia de las urbanizaciones con infraestructuras deficitarias y de servicios, y la ineficiencia del sistema de transporte interurbano, hacen que este sueño se haya empañado. Las urbanizaciones, tanto abiertas como cerradas, resultaron aisladas, sin proyecto integral, educativo, productivo y de salud que sustente asentamientos de esa magnitud", lamentó.

>>Leer más: Advierten que hay más contagios de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes

Jubilados inquilinos

Es una preocupación a futuro de todo el sector, y se conversa en reuniones internas: ¿Qué consecuencias tendrá esta realidad actual en el futuro, cuando los jóvenes de hoy, con peores trabajos y menos derechos laborales, sean los ancianos del mañana? "Al no haber líneas de crédito hipotecario, con el paso de los años y las herencias cada vez más desagregadas y diseminadas, se hace difícil que una casa familiar pueda transformarse en vivienda para todos los herederos. Esas casas, que deberían ser receptivas para darles inmuebles a esas personas, se van diluyendo", explicó Bassini, del Cocir.

Actualmente, no es muy alto el número de jubilados que son inquilinos. "Pero si no hay un giro muy importante, estamos ante un problema: pensemos cuánto es una jubilación de un monotributista, de un trabajador informal o pseudo informal que nunca pudo acceder a un crédito hipotecario. Pasa la edad: 30, 40, 50 años, y si no hubo un cambio, se acaba la edad financiera para que te otorguen un préstamo. En un futuro no muy lejano podemos estar ante una generación de jubilados inquilinos, muchísimo más grande y exponencial que la que tenemos hoy", advirtió.

Ver comentarios

Las más leídas

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Lo último

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Qué papeles son necesarios para vender un auto usado

Qué papeles son necesarios para vender un auto usado

Fue premiada en San Sebastián y recordó a las víctimas del triple femicidio

Fue premiada en San Sebastián y recordó a las víctimas del triple femicidio

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

En lugar de irse a Funes, la clase media prefiere alquilar y no tener auto para estar cerca de todo. Eligen Puerto Norte, Pichincha, Lourdes, Abasto y el parque España ¿Elección o imposibilidad de acceso a la vivienda?

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

Por Alicia Salinas
La Ciudad

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro
Ovación

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Policiales
Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

La Ciudad
Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"