Camila Plaate fue premiada por "Belén" en San Sebastián y recordó a las víctimas del triple femicidio

La actriz argentina fue distinguida como Mejor interpretación de reparto en el festival más importante del mundo hispano

28 de septiembre 2025 · 08:52hs
Camila Plaate con la Concha de Plata a la Interpretación de Reparto por su actuación en Belén

Camila Plaate con la Concha de Plata a la Interpretación de Reparto por su actuación en Belén

La 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián tuvo un fuerte acento argentino. La actriz Camila Plaate recibió la Concha de Plata a la Mejor interpretación de reparto por su papel en Belén, el film escrito, dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi.

La distinción le fue entregada por Lali Espósito, en una ceremonia que cerró con ovaciones y mensajes de alto contenido político. “¿Quién es Belén? Yo soy Belén”, dijo Plaate al subir al escenario, en un discurso que conmovió al auditorio.

La actriz dedicó su premio “a todas mis compañeras y compatriotas de trabajo, a Dolores Fonzi y a todo el equipo de Belén”. Luego agregó: “Esta película trae memoria, verdad y justicia. Si se pudo lograr la libertad de Belén, se puede todo. Belén somos todas”.

Plaate también hizo referencia al triple femicidio de Florencio Varela: “Hoy en Argentina estamos marchando por Brenda, Morena y Lara, esas chicas que fueron asesinadas y torturadas. Vivas y libres nos queremos”.

La película, ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, sigue la historia de Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y de Soledad Deza, “una audaz abogada que arriesga todo para asumir un caso tan controversial como decisivo”. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en "un punto de inflexión en la lucha feminista contra un sistema judicial conservador, desatando una ola de indignación y una creciente red de solidaridad que traspasa fronteras".

El elenco liderado por Dolores Fonzi incluye a Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso (el uruguayo que conquistó a todos como Favalli en "El Eternauta"), entre otros. Basada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes.

San Sebastián y los mensajes políticos

La clausura del festival estuvo atravesada por discursos políticos. Pedro Almodóvar abrió la gala con un “¡Viva Palestina libre!”, mientras que Jennifer Lawrence denunció que “la libertad de expresión está bajo ataque en Estados Unidos” y calificó de “genocidio” la situación en Gaza.

Lawrence, quien recibió el premio Donostia a la trayectoria, presentó junto a Robert Pattinson Matate, amor, adaptación de la novela de Ariana Harwicz. La prensa internacional ya la perfila como candidata al Oscar.

También Angelina Jolie sumó críticas a la administración de Donald Trump: “Amo a mi país, pero ahora no lo reconozco”, declaró.

De qué se trata “Belén”

Este drama argentino está basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional. “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. Se trata de una joven tucumana que había tenido un aborto espontáneo y ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero que de todas maneras fue perseguida y condenada.

“Belén” también pone el foco sobre Soledad Deza (Dolores Fonzi), una valiente abogada que toma el caso para defender a Julieta y hacer justicia en nombre de todas las mujeres. En esta cinta se honra el trabajo del movimiento de mujeres, organizaciones humanitarias y la presión de la calle que se manifestaba en contra de una de las más grandes injusticias.

Embed

Este intenso drama judicial es sin duda una crítica a las injusticias del sistema y una celebración a la resiliencia y hermandad.

El caso real que inspiró la película

"Belén" fue el nombre con el que se conoció públicamente (para resguardar su identidad) a una joven tucumana que fue detenida en 2014, sospechada de haberse practicado un aborto (por entonces ilegal). La mujer había asistido en marzo de ese año al Hospital Avellaneda de la capital provincial, adonde quedó internada en la guardia con un cuadro de dolores estomacales. Sufrió una hemorragia y si bien el primer diagnóstico fue de "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones", luego hubo denuncias en su contra y se abrió un arduo proceso judicial, que derivó en una condena a ocho años de prisión efectiva.

La joven recuperó la libertad el 18 de agosto de 2016 por un dictamen de la Corte Tucumana, que anuló la prisión preventiva que había dispuesto un tribunal penal por "homicidio agravado por el vínculo". Gracias a la intervención de la defensora Soledad Deza, y movimiento feminista que hizo del caso Belén una bandera nacional, en 2017 se logró la absolución definitiva de la joven.

Dolores Fonzi y un largo vínculo con la historia real de “Belén”

En 2016, el país se conmovía con la historia de la tucumana que, en palabras de su abogada Deza, “entró al hospital por un dolor de panza y salió presa”. Por su parte, Dolores Fonzi, no había quedado ajena a la causa y se había comprometido con el pedido de justicia.

En la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano de 2016, Fonzi fue elegida como “Mejor actriz” por su desempeño en la película “La patota” de Santiago Mitre. Y justamente, en esa película, la actriz encarna a un personaje que sufre violencia de género.

Por eso, cuando subió al escenario a recibir su premio no solo aprovechó para agradecer, sino también para asentar su posición sobre la temática y el caso que protagonizaba la discusión mediática. “Quiero dedicarle el premio a las mujeres víctimas de violencia, víctimas de discriminación. Para que el Estado deje de oprimir nuestros derechos”, sostuvo Fonzi.

Pero el gran momento de la noche fue cuando la actriz pronunció: “Libertad para Belén, porque Belén somos todos y sin libertad no somos nada”, consigna que estampó en un cartel y que protagonizaba las luchas feministas de ese entonces. Según contó Fonzi, se había enterado de que Belén llevaba más de dos años presa gracias a Soledad Deza, que estaba militando la causa. Este es justamente el personaje que encarna la actriz en su película.

image
Dolores Fonzi en los Premios Platino del Cine Iberoamericano de 2016, pidiendo justicia por Belén

Dolores Fonzi en los Premios Platino del Cine Iberoamericano de 2016, pidiendo justicia por Belén

En el festival de cine de San Sebastián, Dolores Fonzi expresó su gratitud con la posibilidad de poder hacer esta película y recordó el momento en que la productora Leticia Cristi le propuso la dirección: “como venía de militar esa causa y después vino la ley del aborto en Argentina, era tan propio que me pareció un regalo”. Ahora, esa historia por la que se pronunció hace casi 10 años, tiene su reivindicación en el cine gracias a su trabajo de guion y cámara.

Cuándo llega "Belén" al streaming

La película que representará al país en los Oscar tuvo su estreno en las salas de cine el pasado 18 de septiembre. Se espera que "Belén" permanezca en cartelera algunas semanas más para darle tiempo al público de acercarse a disfrutarla, más aún ahora que llega con el cartel de "elegida para compertir por Argentina en la gala de los premios Oscar".

Aunque de momento “Belén” solo está disponible en la pantalla grande, se prevé que la producción luego se sume al catálogo de Amazon Prime Video y que se distribuya en más de 240 países. Sin embargo, aún no hay fecha para esta inclusión al catálogo de streaming, por lo que la mejor forma de conocer la historia es en las salas de cine.

Es así que de momento los argentinos pueden conocer la historia de “Belén” a partir de las proyecciones en los cines de todo el país. Para adquirir una entrada siempre vale la pena investigar sobre los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"