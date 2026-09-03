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Cuatro muestras, de cuatro mujeres en Contraviento

El Centro Cultural Contraviento expone obras que coinciden en ser todas autoras. Entrada libre y gratuita

3 de septiembre 2026 · 17:42hs
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Cuatro muestras

Cuatro muestras, de cuatro mujeres en Contraviento

El Centro Cultural Contraviento (CCC) exhibe Cuatro muestras, de Cuatro mujeres. Por primera vez coinciden todas obras de autoras que dejan su sello propio.

Con entrada libre y gratuita, se invita a visitarlas y recorrerlas en Rodríguez 721 de martes a viernes de 16 a 21, sábados de 10 a 13 y de 16 a 21 y domingos de 10 a 13.

En primer lugar se encuentra En la belleza de los detalles, lo minúsculo se revela, cuatro collages que inician un mundo propio de la artista Camila Pérez Tornatti.

“Escenas de otros mundos y viejas estructuras son envueltas por una botánica irreal, invencible y delicada que avanza, sin destruir, para tejer un nuevo paisaje”, cuenta.

También en Espacio de Artistas está exhibida Obra Collage. Silvina Boschetti tomó como materia las tarjetas y tarjetones con los cuales Contraviento presentó sus muestras durante sus dos años de vida.

Arqueologías de lo afectivo, de Virginia Kahl, una obra particular para apreciar desde cerca cerámicas en la Sala Sudestada.

Kahl dice que las imágenes y los objetos que nos rodean, no son testigos mudos de la historia, sino superficies en donde se inscriben tradiciones, afectos, encuentros, ausencias y relaciones de poder.

Por último se invita a ver la obra Gen de la rosarina Maite Acosta. Gen es la muestra de un amplio conjunto de obras al óleo, de formatos y medidas diversas sobre tela, cartón y papel. “La excusa de pintar-pensar cielos deriva en el interés por la creación de atmósferas”, adelanta la artista.

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