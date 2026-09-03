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La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados

El gobierno de Santa Fe anunció desvíos hacia la ruta A012 por el siniestro vial registrado este jueves en La Carolina

3 de septiembre 2026 · 08:12hs
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Una camioneta quedó cruzada sobre la calzada de la ruta 18.

Foto: X/@arirc86.

Una camioneta quedó cruzada sobre la calzada de la ruta 18.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) reportó este jueves un choque múltiple y un corte de tránsito para asistir a las personas involucradas. Al menos cuatro vehículos colisiaron en la ruta 18, a la altura de La Carolina, de modo que se generaron problemas para circular por el sur del Gran Rosario.

El siniestro vial ocurrió poco antes del amanecer en el área cercana a Alvear, donde un camionero se estrelló contra una camioneta que iba hacia el sur. El impacto también afectó a otro vehículo de carga y a los ocupantes de un automóvil que viajaba en sentido contrario.

Según la versión preliminar, el impacto se produjo cerca de un cruce con semáforo. En primera instancia había una sola persona que requería asistencia médica por lesiones y la policía se encargó de inspeccionar la zona para esclarecer lo sucedido.

¿Cómo fue el choque en la ruta 18?

El conductor de la pick up blanca se llevó la peor parte del choque múltiple cuando frenó adelante de un transporte de carga que esperaba luz verde para avanzar en el kilómetro 5 de la ruta provincial 18. Luego de esta maniobra, otro camionero chocó contra la parte trasera del primer vehículo, que finalmente quedó cruzado sobre la calzada.

Debido al desplazamiento de la camioneta, el impacto sorprendió a otras dos personas que iban hacia Rosario a bordo de un Volskwagen Up. El coche que venía en sentido contrario también quedó involucrado en la colisión múltiple.

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Dada esta situación, el gobierno de Santa Fe anunció desvíos hacia la ruta nacional A012 mientras se realizaba el operativo por el choque. Las autoridades advirtieron que había demoras importantes en la zona y recomendaron evitarla mientras trabajaba la Guardia Provincial.

Por otra parte, la agencia anunció que hubo otro siniestro vial importante en la ruta nacional 34, en el norte de Rosario. En este caso, el conductor de una camioneta chocó con una moto a la altura de la calle Morrow, aunque la circulación permanecía abierta.

¿Dónde hay cortes de tránsito este jueves en Rosario?

Además de los operativos antes mencionados, la Municipalidad anunció este jueves una serie de cortes de tránsito por obras en la ciudad. Los trabajos programados afectan los siguientes sectores:

  • Bulevar Seguí entre Mitre y Corrientes
  • Bulevar Seguí entre Presidente Roca y Moreno
  • Ituzaingó entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas
  • Buenos Aires entre Gálvez y bulevar 27 de Febrero
  • Gálvez entre España e Italia
  • Buenos Aires entre bulevar Seguí y Biedma
  • Sarmiento entre Uruguay y bulevar Seguí
  • Juan Manuel de Rosas entre avenida Pellegrini y Montevideo (obra de Assa)

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