Alfaro presenció la "utopía" que cazó Paraguay en el Coloso en los Juegos Suramericanos

El seleccionado guaraní venció 2 a 1 a la Argentina en Rosario, con la mirada atenta del entrenador rafaelino desde un palco del estadio de Newell's

El rafaelino Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, llegó a Rosario para acompañar al seleccionado sub-19 guaraní que disputa los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Con la premisa de seguir el desarrollo de los jóvenes talentos, el DT que eliminó a Alemania del Mundial 2026 estuvo presente en el Colos o.

“ Es un placer estar acá en Rosario de nuevo, una ciudad que respira fútbol . La verdad que en estos juegos tan lindos para que los chicos puedan jugar”, valoró Alfaro en diálogo con La Capital , desde los palcos del estadio de Newell's.

El exentrenador de Central manifestó su cariño por la ciudad y remarcó la importancia del desarrollo de los futbolistas juveniles. “Me toca venir a ver a los chicos de los cuales obviamente estamos haciendo un seguimiento. Cuando uno proyecta para adelante cuatro años, algunos de estos chicos quizás puedan tener la suerte de estar en la selección mayor ”, resaltó.

Tras el encuentro que finalizó en victoria 2 a 1 para la Albirroja , un importante grupo de hinchas argentinos y niños que se acercaron al Coloso treparon la barrera de los palcos para sacarse una foto con el entrenador y mostrarle su cariño .

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Gustavo Alfaro presente en Rosario

El rafaelino agradeció una nueva oportunidad de estar “disfrutando del fútbol, viendo esta competencia es muy linda en la provincia de Santa Fe, que es algo realmente muy buen”.

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A su vez, Alfaro no se olvidó de su ciudad natal e indicó: “Hace poquito estuve en Rafaela también viendo la cantidad de obras que se habían hecho para esto y ojalá que esto sirva para seguir poniendo a Santa Fe en el lugar del mundo que tiene que estar y fundamentalmente a Argentina”.

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El entrenador de la selección paraguaya apreció la chance de visitar nuevamente su provincia y concluyó: “Nos gustan todos los deportes. Uno, su profesión es el fútbol, pero disfruta de todos los deportes y cuando tiene la posibilidad de tener esta clase de evento, lo disfruta mucho más y más que nada en la casa de uno”.