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Diana Baroni se presenta en Rosario con un concierto de tradición y creación contemporánea

La artista argentina se presenta el 25 de septiembre, en el Centro Cultural Parque de España, con sus trabajos "Apapacho" y "Madre Selva"

17 de septiembre 2026 · 18:25hs
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Diana Baroni llega a Rosario con un repertorio que combina tradición y creación

Diana Baroni llega a Rosario con un repertorio que combina tradición y creación

Llega a Rosario la cantante, flautista y creadora argentina de proyección internacional, Diana Baroni, con un concierto en el que combina expresiones de tradición oral, músicas afro-amerindianas antiguas y creación contemporánea. La cita será el 25 de septiembre en el Centro Cultural Parque de España a las 20.30.

En este show, la artista crea una propuesta singular donde las tradiciones latinoamericanas dialogan con la música barroca, la improvisación y la creación contemporánea, con un repertorio que revisita las composiciones de su vinilo Apapacho y de su último disco "Madre Selva". Editado en abril de este año junto al Ensemble Vedado, "Madre Selva" fue destacado internacionalmente "Top of the world" por la revista británica Songlines, que la describe como el corazón de una obra que celebra la naturaleza y advierte sobre su fragilidad.

En el Centro Cultural Parque de España el público será invitado a atravesar un universo sonoro donde conviven memoria, territorio, naturaleza, espiritualidad y creación. Repertorios barrocos, contemporáneos, populares sudamericanos, canciones íntimas: Diana Baroni evoca espíritus y códigos para inventar el lenguaje en movimiento de una flautista y cantante entre mundos.

La acompañan Mario del Valle Lizárraga (guitarra eléctrica, aerófonos, ronroco) Isaac García (percusión) y Manuel Mercado (cello), músicos y creadores vinculados a una escena artística jujeña de excelencia.

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