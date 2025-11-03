La Capital | La Región | Detenidos

Tres detenidos por venta de drogas en Venado Tuerto y Wheellright

Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos, una moto robada y un arma de fuego fueron el resultado de una serie de allanamientos registrados en Venado Tuerto y Whellright gracias a las denuncias impulsadas por la senadora provincial Leticia Di Gregorio

3 de noviembre 2025 · 18:00hs
Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas

Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos, una moto robada y un arma de fuego fueron el resultado de una serie de allanamientos registrados en las localidades de Venado Tuerto y Wheellright

Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos, una moto robada y un arma de fuego fueron el resultado de una serie de allanamientos registrados en las localidades de Venado Tuerto y Wheellright, gracias a las denuncias impulsadas por la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Los procedimientos fueron realizados por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las órdenes del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional Número 3).

En Venado Tuerto, los operativos tuvieron lugar en dos domicilios de calle San Luis al 300, donde se identificaron cinco adultos y se secuestraron sustancias con resultado positivo para cocaína y marihuana, además de un arma, teléfonos, una balanza de precisión, utensilios con restos de droga, dinero en efectivo y una motocicleta robada.

Como resultado, Gianina Nerea Quiroga quedó en prisión preventiva, mientras que su hermano, Lautaro “Mengo” Quiroga, recuperó la libertad por decisión del juez Adrián Godoy, pese a las pruebas reunidas en la investigación.

Otro allanamiento con un detenido en Wheelwright

En Wheelwright, otro allanamiento derivado de una denuncia presentada por la senadora Di Gregorio permitió detener a Alberto H. Tassone, de 52 años, en una vivienda de calle Juan de Garay al 500. En el lugar se incautaron 62 envoltorios con cocaína, plantines y semillas de cannabis, una balanza de precisión, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas. El detenido permanece con prisión preventiva en la alcaidía departamental de la Unidad Regional VIII.

“La tranquilidad de nuestros pueblos y ciudades se defiende. Quienes alteran la paz y la seguridad de nuestras localidades deben estar donde corresponde: presos. No hay lugar para quienes eligen el delito y ponen en riesgo la convivencia y el bienestar de nuestros vecinos”, expresó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Y cerró con un mensaje firme: “Seguiremos denunciando con nombre y apellido a quienes dañan la tranquilidad de nuestras localidades. Los vecinos merecen vivir en paz, y nuestro compromiso es acompañarlos y protegerlos todos los días”, resumió la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Noticias relacionadas
Varias dosis de cocaína secuestradas tras allanamientos por microtráfico. 

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Santa Fe logró la media sanción para controlar el camino de los medicamentos

Santa Fe dio el primer paso hacia una ley de trazabilidad de medicamentos

santa fe suspende la exportacion de pescado para proteger el parana

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

hallaron muerto al joven de 23 anos desaparecido en la zona rural de coronda

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Lo último

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Tiene 28 años y está internado en el Heca con pronóstico reservado. Fue rescatado del incendio de un Renault 12 en Cullen y Génova,
Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Ovación
Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo
Ovación

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Policiales
Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

La Ciudad
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017