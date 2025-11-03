Tres detenidos por venta de drogas en Venado Tuerto y Wheellright

Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos, una moto robada y un arma de fuego fueron el resultado de una serie de allanamientos registrados en Venado Tuerto y Whellright gracias a las denuncias impulsadas por la senadora provincial Leticia Di Gregorio

Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos, una moto robada y un arma de fuego fueron el resultado de una serie de allanamientos registrados en las localidades de Venado Tuerto y Wheellright

Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos, una moto robada y un arma de fuego fueron el resultado de una serie de allanamientos registrados en las localidades de Venado Tuerto y Wheellright , gracias a las denuncias impulsadas por la senadora provincial Leticia Di Gregorio .

Los procedimientos fueron realizados por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las órdenes del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional Número 3).

En Venado Tuerto , los operativos tuvieron lugar en dos domicilios de calle San Luis al 300, donde se identificaron cinco adultos y se secuestraron sustancias con resultado positivo para cocaína y marihuana, además de un arma, teléfonos, una balanza de precisión, utensilios con restos de droga, dinero en efectivo y una motocicleta robada.

Como resultado, Gianina Nerea Quiroga quedó en prisión preventiva, mientras que su hermano, Lautaro “Mengo” Quiroga, recuperó la libertad por decisión del juez Adrián Godoy, pese a las pruebas reunidas en la investigación.

Otro allanamiento con un detenido en Wheelwright

En Wheelwright, otro allanamiento derivado de una denuncia presentada por la senadora Di Gregorio permitió detener a Alberto H. Tassone, de 52 años, en una vivienda de calle Juan de Garay al 500. En el lugar se incautaron 62 envoltorios con cocaína, plantines y semillas de cannabis, una balanza de precisión, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas. El detenido permanece con prisión preventiva en la alcaidía departamental de la Unidad Regional VIII.

“La tranquilidad de nuestros pueblos y ciudades se defiende. Quienes alteran la paz y la seguridad de nuestras localidades deben estar donde corresponde: presos. No hay lugar para quienes eligen el delito y ponen en riesgo la convivencia y el bienestar de nuestros vecinos”, expresó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Y cerró con un mensaje firme: “Seguiremos denunciando con nombre y apellido a quienes dañan la tranquilidad de nuestras localidades. Los vecinos merecen vivir en paz, y nuestro compromiso es acompañarlos y protegerlos todos los días”, resumió la senadora provincial Leticia Di Gregorio.