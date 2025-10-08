La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la divertida comedia española que se ubica primera en el ranking

En esta sátira que contrasta viejas y nuevas generaciones, hay varios protagonistas: los animales, las deudas y los nuevos comienzos

8 de octubre 2025
Animal es la nueva serie de comedia de Netflix

"Animal" es la nueva serie de comedia de Netflix

Este octubre, el catálogo de Netflix se ha actualizado y los nuevos títulos ya van cosechando legiones de fanáticos. Ahora, entre lo más visto destaca una comedia española ideal para desentenderse de la rutina y reírse un rato. En tan solo 9 capítulos de media hora, “Animal” propone una historia que tiene de todo.

“Alejado de sus raíces, un veterinario gallego consigue trabajo en una lujosa tienda para mascotas, donde los collares de diseñador y las croquetas gourmet abundan”, adelanta la sinopsis de la nueva serie de Netflix. Antón, un adulto rústico y tradicional tiene que empezar a desarrollarse en un ambiente juvenil y liderado por la llamada “generación de cristal”.

El elenco de “Animal” fue destacado por su tiempo cómico, característica que potencia el humor de la serie en cada uno de sus capítulos. La historia también tiene su faceta tierna, dramática y reflexiva, pero no deja de ser extremadamente llevadera y divertida.

De qué se trata “Animal”

“Animal” sigue la historia de Antón, un veterinario rural que se ve afectado por la crisis que golpea al campo. Corto de dinero y teniendo que afrontar diversos gastos, termina aceptando el trabajo que su sobrina Uxía le ofrece. La joven es la directora de una tienda boutique para mascotas, un lugar lleno de optimismo, colores y productos gourmet para animales al que Antón pasará a integrar.

Así, Antón tendrá que adaptarse a un mundo muy diferente al que acostumbra, con peluquerías caninas, consultas para hamsters y dueños que diagnostican a sus mascotas a partir de Google y exigen más que los propios animales. Este cambio trascendental en su vida dejará escenas más que divertidas ya que abordará desde la sátira las características de la “generación de cristal” y lo difícil que es para las generaciones mayores seguirle el ritmo a la vuelta cultural.

El elenco de “Animal”

En esta serie destacan actores y actrices españolas conocidas por proyectos esencialmente europeos. En primer lugar, el papel protagónico de Antón está encarnado por Luis Zahera (Entrevías, Vivir sin permiso). Lo acompañan dos mujeres esenciales como Lucía Caraballo (Estoy vivo) en el papel de Uxía y Carmen Ruiz (Amar en tiempos revueltos) como Sabela.

El resto del elenco se completa con Antonio Durán “Morris” (Fariña) como Vicente, Nuno Gallego (Olympo, Élite) como Miguel, Fernando Fraga (Mala influencia) como Roy y Darío Loureiro (Rapa) como Nuno.

Trailer de “Animal”

