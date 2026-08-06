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Qué tomar ante un dolor de cabeza: paracetamol, ibuprofeno, diclofenac o aspirina

Los farmacéuticos advierten que muchas veces los medicamentos se toman mal. Alertan sobre mezclas riesgosas y el uso prolongado sin control médico

6 de agosto 2026 · 07:00hs
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Paracetamol o ibuprofeno: qué recomiendan los farmacéuticos para el dolor de cabeza

Paracetamol o ibuprofeno: qué recomiendan los farmacéuticos para el dolor de cabeza

Paracetamol, ibuprofeno, diclofenac o aspirina. Frente a un dolor de cabeza, la mayoría de las personas recurre a alguno de estos medicamentos de venta libre. Sin embargo, desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario advirtieron que esa facilidad de acceso suele llevar a cometer errores que pueden derivar en problemas de salud, especialmente cuando se superan las dosis recomendadas o se combinan distintos analgésicos sin asesoramiento.

Desde la entidad señalaron a La Capital que los analgésicos continúan siendo uno de los grupos de medicamentos más solicitados en las farmacias comunitarias para aliviar cefaleas ocasionales. Entre los más elegidos aparecen el paracetamol, el ibuprofeno, las combinaciones de diclofenac con paracetamol y los productos que asocian aspirina o ibuprofeno con cafeína.

"Su disponibilidad y perfil de seguridad permiten su dispensación sin receta, pero eso no significa que sean medicamentos inocuos", remarcaron.

El error más frecuente

Uno de los problemas que más observan los farmacéuticos ocurre cuando el dolor no cede rápidamente y la persona decide aumentar la dosis por su cuenta.

"Existe la creencia de que, si una dosis no funciona, conviene tomar otra. Sin embargo, muchos analgésicos presentan un efecto techo: superada cierta cantidad, ya no aumenta el alivio del dolor, pero sí crece el riesgo de producir daño hepático, gástrico o renal", explicaron a este medio.

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En el mostrador también detectan otras situaciones habituales: personas que combinan un analgésico con un antigripal que también contiene paracetamol sin advertirlo, pacientes que no respetan el tiempo mínimo entre una toma y otra o quienes prolongan el tratamiento durante varios días sin consultar a un profesional.

Otra conducta frecuente consiste en volver a tomar un medicamento porque funcionó en una oportunidad anterior, sin considerar que el origen del dolor puede ser diferente.

Combinaciones que pueden ser peligrosas

Los farmaceúticos de la ciudad también llamaron la atención sobre algunas mezclas que aumentan el riesgo de efectos adversos. Consumir alcohol mientras se toma paracetamol incrementa la posibilidad de daño hepático. Si el medicamento elegido es un antiinflamatorio, como ibuprofeno o diclofenac, el riesgo principal pasa por las lesiones o el sangrado gastrointestinal.

Además, advirtieron que utilizar dos antiinflamatorios al mismo tiempo no potencia el efecto analgésico y sí aumenta la probabilidad de complicaciones digestivas.

En personas con antecedentes de enfermedades renales, cardiovasculares o gastrointestinales, estos medicamentos deberían utilizarse únicamente con indicación profesional.

Cuándo deja de ser un dolor ocasional

Los farmacéuticos remarcaron que un analgésico de venta libre puede ser útil cuando se trata de un dolor de cabeza aislado y correctamente identificado.

Pero cuando el cuadro comienza a repetirse, aumenta de intensidad o la persona necesita medicarse con frecuencia para poder desarrollar sus actividades habituales, el consejo es dejar de automedicarse y consultar.

"El uso repetido de analgésicos, incluso de venta libre, puede generar cefaleas por sobreuso de medicación y retrasar el diagnóstico de enfermedades que requieren otro abordaje", advirtieron.

El impacto de las redes sociales

Aunque en las farmacias no observan un aumento significativo de la automedicación específicamente por cefaleas, sí expresaron preocupación por el crecimiento de contenidos en redes sociales que recomiendan medicamentos sin respaldo profesional.

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Según indicaron, muchas publicaciones promueven prácticas de autocuidado, pero omiten información sobre dosis, contraindicaciones e interacciones, favoreciendo un uso incorrecto de los fármacos.

No todo se resuelve con un analgésico

Por último, recordaron que el tratamiento del dolor de cabeza también incluye medidas no farmacológicas. Mantener horarios regulares de sueño y de comidas, realizar actividad física, evitar el estrés sostenido e identificar los factores que desencadenan las cefaleas puede reducir la frecuencia de los episodios.

En ese marco, destacaron el rol de la farmacia comunitaria como un espacio de consulta para orientar a los pacientes sobre el uso seguro de los medicamentos y ayudar a identificar cuándo un dolor de cabeza requiere una evaluación médica.

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