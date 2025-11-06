Netflix: la miniserie de crimen brasilera que está entre lo más visto del mundo

La ambición, los lujos y las tradiciones son los pilares de esta historia que transcurre en Río de Janeiro

Una miniserie llegó a Netflix desde Brasil y cautivó rápidamente a la mayoría de los usuarios. Con su drama criminal altamente tenso y adictivo, la producción se consagró entre lo más visto no solo en Argentina sino también en el top mundial.

“Los dueños del juego” cuenta en 8 capítulos una historia que lo tiene todo: juego de poderes, mucho dinero y por supuesto las traiciones que caracterizan esos espacios. El relato sigue la disputa entre cuatro poderosas familias que quieren tomar el control del juego de lotería ilegal en Río de Janeiro, conocido como “jogo do bicho”.

“En el submundo de las apuestas de Río, ciertas familias han estado al mando por años… hasta que un desconocido decide cambiar las reglas” , adelanta su sinopsis. Sumado a su premisa, la potente propuesta visual y la calidad actoral de “Los dueños del juego” han dado de qué hablar.

La serie fue creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos -que también escribió el guion- y Bruno Passeri; mientras que cuenta con la dirección de Dhalia, Rafael Miranda Fejes y Matías Mariani. Está protagonizada por André Lamoglia (conocido por su papel en la serie “Élite”), Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia y Xamã.

De qué se trata “Los dueños del juego”

La historia sigue a Profeta (André Lamoglia), un joven ambicioso que quiere escalar posiciones en el mundo del juego ilegal en Río de Janeiro, un espacio lleno de traición, lujuria y sangre. Para alcanzar su objetivo, deberá enfrentarse a las familias más poderosas dentro del negocio, arriesgando su vida y todo lo que lo rodea.

A lo largo de sus ocho capítulos, “Los dueños del juego” combina la tensión y la acción de ese submundo mientras expone sus dilemas morales, deslealtades y estrategias para alcanzar el poder.

Trailer de “Los dueños del juego”