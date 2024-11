Netflix: la serie australiana de apenas 6 capítulos que se ubica primera en el ranking

Al mismo tiempo, el enemigo acecha: la estación no pasa desapercibida para la vista de diferentes rivales que entienden el verdadero tesoro que representa. Ganaderos, gangsters, líderes aborígenes y magnates intentan conseguir el botín. Esta situación conlleva a un nivel de drama intenso y constante, interno y externo.

La serie se compone de una temporada con 6 capítulos . Cada uno de ellos dura alrededor de 55 minutos . Esta miniserie es perfecta para maratonear un fin de semana. El nivel de drama, acción y suspenso no permite despegarse de la silla.

¿Por qué ver Territory? hay varios motivos

>>Leer más: Netflix: qué se sabe de la cuarta temporada de "Bridgerton"

Una historia de acción y drama

La incierta sucesión de Marianne Station dispara una pugna de intereses y ambiciones dentro del clan familiar. Estas confrontaciones comienzan a debilitar la unidad de la familia. “Territory” empuja a los sucesores a una encrucijada donde se enfrentan a la posibilidad de defender su propio honor o priorizar la unidad de su sangre. En juego está el futuro de toda la explotación ganadera.

Al mismo tiempo, distintos grupos de enemigos acechan como buitres y prometen irrumpir para quedarse con la estación en cualquier momento. Así, el drama no encuentra respiro, las dificultades se presentan dentro y fuera del clan familiar. La tensión y la acción son constantes, es difícil aburrirse porque ininterrumpidamente hay disputas y confrontaciones que si no están explotando no tardarán en hacerlo.

>>Leer más: La serie furor en Netflix tiene apenas 8 capítulos y es dirigida por un argentino

Los increíbles escenarios

La serie se destaca por sus increíbles escenarios y fotografía. "Territory" fue filmada tanto en el norte de Australia, con locaciones como el Parque Nacional Kakadu y la Estación Tipperary, como en el sur con locaciones como Adelaida, su capital.

Se pueden apreciar hermosos paisajes desérticos. Los juegos de cámara con sus paneos y sus planos cenitales capturan la vastedad e imponencia del lugar, esencial para el desarrollo de la trama.

La historia es inseparable de la fascinante que genera la naturaleza australiana. Los escenarios son aprovechados al máximo junto con los colores y luces del lugar. La paleta capta la esencia del espacio con sus tonos y filtros ocres, marrones y verdes. Las luces son más bien naturales ya que se desarrolla principalmente al aire libre y se siente este contacto intenso con la naturaleza y la brutalidad del desierto en todo momento.

Territory 3 editada.jpg "Territory" fue filmada en Australia al estilo neo western Foto: Netflix

Un fuerte elenco

Los complejos personajes de "Territory" tienen sus propios motivos y aspiraciones para pelear por su herencia. Cada uno de ellos tiene sus sueños y aspiraciones, su historia aún vibrando, sus proyectos para el futuro. Todo eso se combina con el amor por la familia y la dificultad de conciliar lo personal con lo colectivo. Las múltiples relaciones que mantienen entre todos van modificando los pensamientos y emociones de cada uno constantemente.

La serie tiene a Anna Torv y Michael Dorman en roles principales. También actúan Robert Taylor, Sam Corlett, Sara Wiseman, Dan Wyllie, Clarence Ryan, Jay Ryan, Philippa Northeast, Joe Klocek, Kylah Day, Sam Delich, Hamilton Morris, Tuuli Narkle, Tyler Spencer y Jake Ryan.

El tráiler de "Territory"