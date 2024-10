Netflix: el thriller de 90 minutos que es lo más visto en Argentina

“Una mujer solitaria. Un asesino astuto. Una droga paralizante. En quince minutos, sus piernas ya no responderán y no podrá gritar. Pero no se rendirá sin luchar”, es la descripción que le asigna Netflix al film. La película logra un nivel de suspenso y una atmósfera inquietante que mantiene a los espectadores al borde del asiento.