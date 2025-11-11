La Capital | Ovación | Messi

Messi reflexionó sobre la despedida de Barcelona: "Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa"

El capitán del Inter Miami recordó su exitoso paso por el "Barça", su salida del club español en 2021 y reveló la intención de volver a vivir en la ciudad

11 de noviembre 2025 · 14:31hs
Mientras Lionel Messi se prepara con la selección argentina para enfrentar a Angola el próximo viernes 14 de noviembre, el crack rosarino aprovechó que la concentración del plantel nacional se lleva a cabo en España y visitó el Camp Nou el pasado domingo por la noche, el estadio donde se destacó por más de 16 años.

Luego de sus publicaciones en Barcelona, el diario catalán Sport TV publicó una entrevista desde Miami donde el "Diez" habló sobre su etapa en el "Barça", lo que fue su polémica salida del club hace cuatro años y sus próximos pasos a futuro, en el que se destaca el Mundial 2026.

A mediados de 2021, el máximo ganador del Balón de Oro anunció que finalizaba su paso por el Barcelona luego de que el presidente Joan Laporta no renovará el vínculo del jugador en medio de una crisis financiera institucional. Messi recordó ese momento como "el más triste": "A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente por la pandemia".

Además, agregó: "Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona".

Recuerdos del Barcelona

Al hablar sobre los mejores momentos de su prolongado ciclo en el conjunto catalán, destacó dos logros históricos: "Es difícil quedarme con uno. Gracias a Dios tuve la suerte de vivir muchos momentos. No sé, generalmente cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a los logros, a las cosas importantes que hemos conseguido. Pero el primer sextete con Guardiola fue extraordinario, la última Champions con Luis Enrique también".

Por otro lado, reflexionó sobre lo que fue su vida en la ciuda

d y los deseos de su familia: "Extrañamos mucho Barcel

ona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”.

Messi y el Mundial 2026

image (85)

El astro argentino fue consultado por su presencia en la cita mundialista y fue tajante: “Quiero ver en el día a día si realmente me siento bien para estar como a mí me gustaría y poder participar”. En esta línea, agregó: "No quiero ser una carga para la Selección".

Además, explicó la diferencia entre el calendario de la MLS y el formato del fútbol europeo: “Nuestra temporada es distinta. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial".

Por último, Messi expresó lo que sería representar al país por quinta ocasión consecutiva en esta competición: "Es lo más grande que hay. Jugar con la Selección competencias importantes y encima después de haberlo ganado. Estoy ilusionado, pero lo llevo con tranquilidad”.

