Netflix: la miniserie de la creadora de "Grey's Anatomy" y "Bridgerton" que destaca por su crimen y misterio

Los secretos y guiños en “La residencia”

Más allá de lo que la serie “La residencia” muestra a simple vista, existen algunos detalles que quizás pasan desapercibidos pero que son una parte fundamental de su composición.

En primer lugar, ningún hecho puede ser separado de su escenario, y en “La residencia” la Casa Blanca es un personaje más. Como locación, se eligieron los Raleigh Studios, ubicados en el centro de Hollywood. La producción destinó siete estudios de sonido para recrear la ambientación perfecta de la Casa Blanca.

El diseño del set se inspiró tanto en planos arquitectónicos reales como también en una casa de muñecas de los años 70. Esta decisión buscaba recrear fielmente el escenario a la vez que se agregaba un tinte más dramático y sombrío.

Asimismo, consultaron a una profesional con experiencia interna en la Casa Rosada quien describió detalladamente hasta espacios restringidos como el sótano y la oficina del jefe de personal, valiéndose únicamente de su propia memoria.

Por otro lado, la serie le hace un guiño a las grandes obras cinematográficas y literarias de la historia del misterio. Cada título de sus capítulos lleva el nombre de una producción icónica. Así, se referencia a “El aliento perdido” (1832), “Dial M for Murder” (1954), "Knives Out" (2029), "The Last of Sheila" (1973), "The Trouble with Harry" (1955), "The Third Man" (1949), "The Adventure of the Engineer's Thumb" (1892) y "The Mystery of the Yellow Room" (1907).

En cuanto al elenco, encabezado por la ganadora del Emmy Uzo Aduba ("Orange Is the New Black", "En terapia"), una curiosidad es el elemento autobiográfico escondido. Al Franken, reconocido comediante, interpreta a un senador, rol que efectivamente ocupó en la vida real. Algo parecido ocurre con el actor Julian McMahon, quien interpreta al primer ministro australiano y en la vida real es el hijo de un ex primer ministro australiano.

La productora, guionista y creadora de los últimos tiempos

Shona Rhimes demostró que sabe ganarse al público en todos los escenarios: desde el más dramático hospital con “Grey's Anatomy”, a la trama de época de la aclamada "Bridgerton", pasando por “Scandal” y “How to Get Away with Murder”.

Con su reconocida historia en producciones exitosas, elegir una serie de Shonda abre las puertas al espectador a un mundo que en cualquier caso será dramático y envolvente.

En el caso de “La residencia”, la serie rápidamente logró impactar a los usuarios de Netflix que la colocaron entre lo más visto de la plataforma, a la vez que recibió unas primeras críticas favorables.

Tráiler de "La residencia"