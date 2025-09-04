Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Tras su paso por los cines, la película desembarcó este mes en la plataforma, combinando drama, crimen y humor con un elenco estelar.

La película pasó por los cines en 2022 y llegó a Netflix en septiembre de 2025

Con el comienzo de cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo en su catálogo. En el caso de septiembre , la plataforma decidió darle una cálida bienvenida y sumó a sus filas una prometedora película con un elenco de lujo en el que destacan los nombres de Taylor Swift y Margot Robbie. Y eso no es todo.

La película que reúne a estas estrellas se titula “Amsterdam” y tuvo su paso por cines en 2022. Se trata de un film dirigido por David O. Russell (“American Hustle”) que parte de un hecho real para construir toda una ficción por sus alrededores, llena de energía y ambición. A su destacadísimo elenco, se le suma el cameo de Taylor Swift, una aparición que nadie quiere perderse.

Casi como una epopeya romántica, “Amsterdam” cuenta la historia de tres amigos , dos militares y una enfermera, que después de años sin verse quedan envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos.

Más allá de su componente político y dramático, “Amsterdam” no pierde el tinte cómico y satírico que la hacen fresca. Esta mezcla de géneros como el thriller, el drama, la acción y el suspenso junto con escenas de reflexión, algunas musicales y otras hasta truculentas, crea un mundo distintivo que despierta curiosidad en los espectadores.

Con un elenco más que lujoso y lleno de emblemas del cine, una historia llena de secretos y una construcción de la época precisa, “Amsterdam” promete dos horas de misterio, conspiración, caos, ironía, elegancia y humanidad.

Un elenco más que destacado

El elenco de “Amsterdam” está formado por emblemáticos actores y actrices, destacados por sus trayectorias. En primer lugar, los tres protagonistas están encarnados por Margot Robbie, Christian Bale y John David Washington en los papeles de Valeria Voze, Burt Berendsen y Harold Woodman, respectivamente.

El resto del elenco está compuesto por Robert De Niro, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Rami Malek, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola, entre otros.

Taylor Swift en “Amsterdam”

Por si el elenco con el que cuenta “Amsterdam” no fuera lo suficientemente lujoso, Taylor Swift también fue llamada a participar de la historia. En el film, su aparición es breve y apela a despertar sorpresa y complicidad con el espectador. Su escena es dramática e impactante, así como seguramente inolvidable.

El personaje de Swift, Elizabeth Meekins, es la hija de un personaje clave cuya muerte desencadena parte del conflicto central de la trama. Se trata de un personaje sensible y vulnerable que contrasta con la oscuridad de la trama y representa un lazo emocional con el pasado y la verdad.

taylor swift amsterdam Taylor Swift interpreta a Elizabeth Meekins en "Amsterdam"

Sin dudas, los fanáticos de la cantante no pueden perderse su aparición en pantalla ya que la impresión emocional de Taylor queda realmente impregnada en la historia.

Trailer de “Amsterdam”

