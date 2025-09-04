La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Tras su paso por los cines, la película desembarcó este mes en la plataforma, combinando drama, crimen y humor con un elenco estelar.

4 de septiembre 2025 · 11:44hs
La película pasó por los cines en 2022 y llegó a Netflix en septiembre de 2025

La película pasó por los cines en 2022 y llegó a Netflix en septiembre de 2025

Con el comienzo de cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo en su catálogo. En el caso de septiembre, la plataforma decidió darle una cálida bienvenida y sumó a sus filas una prometedora película con un elenco de lujo en el que destacan los nombres de Taylor Swift y Margot Robbie. Y eso no es todo.

La película que reúne a estas estrellas se titula “Amsterdam” y tuvo su paso por cines en 2022. Se trata de un film dirigido por David O. Russell (“American Hustle”) que parte de un hecho real para construir toda una ficción por sus alrededores, llena de energía y ambición. A su destacadísimo elenco, se le suma el cameo de Taylor Swift, una aparición que nadie quiere perderse.

Casi como una epopeya romántica, “Amsterdam” cuenta la historia de tres amigos, dos militares y una enfermera, que después de años sin verse quedan envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos.

>>Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Más allá de su componente político y dramático, “Amsterdam” no pierde el tinte cómico y satírico que la hacen fresca. Esta mezcla de géneros como el thriller, el drama, la acción y el suspenso junto con escenas de reflexión, algunas musicales y otras hasta truculentas, crea un mundo distintivo que despierta curiosidad en los espectadores.

Con un elenco más que lujoso y lleno de emblemas del cine, una historia llena de secretos y una construcción de la época precisa, “Amsterdam” promete dos horas de misterio, conspiración, caos, ironía, elegancia y humanidad.

Un elenco más que destacado

El elenco de “Amsterdam” está formado por emblemáticos actores y actrices, destacados por sus trayectorias. En primer lugar, los tres protagonistas están encarnados por Margot Robbie, Christian Bale y John David Washington en los papeles de Valeria Voze, Burt Berendsen y Harold Woodman, respectivamente.

El resto del elenco está compuesto por Robert De Niro, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Rami Malek, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola, entre otros.

>>Leer más: Los "códigos ocultos" de Netflix que desbloquean películas y series: cuáles son y cómo usarlos

Taylor Swift en “Amsterdam”

Por si el elenco con el que cuenta “Amsterdam” no fuera lo suficientemente lujoso, Taylor Swift también fue llamada a participar de la historia. En el film, su aparición es breve y apela a despertar sorpresa y complicidad con el espectador. Su escena es dramática e impactante, así como seguramente inolvidable.

El personaje de Swift, Elizabeth Meekins, es la hija de un personaje clave cuya muerte desencadena parte del conflicto central de la trama. Se trata de un personaje sensible y vulnerable que contrasta con la oscuridad de la trama y representa un lazo emocional con el pasado y la verdad.

taylor swift amsterdam
Taylor Swift interpreta a Elizabeth Meekins en

Taylor Swift interpreta a Elizabeth Meekins en "Amsterdam"

Sin dudas, los fanáticos de la cantante no pueden perderse su aparición en pantalla ya que la impresión emocional de Taylor queda realmente impregnada en la historia.

>>Leer más: La película que Taylor Swift recomendó en Netflix y el motivo detrás de sus palabras

Trailer de “Amsterdam”

Embed

>>Leer más: Netflix: la dramática película de suspenso a la que Taylor Swift le compuso una canción

Noticias relacionadas
Películas recomendadas de Netflix para ver en días de lluvia 

Películas para pasar el día de lluvia: el top 5 para disfrutar en Netflix

Bon appetit, majestad e sla nueva serie coreana que la rompe en Netlix

La nueva serie coreana de Netflix combina cocina, romance y viajes en el tiempo

Dos tumbas es una de las nuevas y prometedoras miniseries de Netflix

Netflix: 3 miniseries nuevas para disfrutar en un fin de semana lluvioso

Netflix confirmó el lanzamiento de la serie de Moria Casán

"La One" llega a Netflix: quiénes interpretarán a Moria Casán en su biopic

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Lo último

Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dos conductores fueron denunciados en menos de un mes. Uno se fue a Funes con una adolescente y el otro llegó a Roldán con una joven, cuando los viajes eran dentro de Rosario

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Ovación
Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable
Ovación

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newells enfrentará a Belgrano

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newell's enfrentará a Belgrano

En Central, las matemáticas le dan la derecha al Profesor Ariel Holan

En Central, las matemáticas le dan la derecha al Profesor Ariel Holan

Policiales
La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

La Ciudad
Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei