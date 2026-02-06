La Capital | Ovación | Super Bowl

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Ya llega la cita deportiva más importante de Estados Unidos, de donde saldrá el nuevo campeón de la NFL. Todo lo que hay que saber

6 de febrero 2026 · 11:41hs
El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más conocidos a nivel mundial

El Super Bowl, la gran final de la NFL, ya está más cerca que nunca y los fanáticos del deporte y de la música saben que se trata de una fecha para anotar en el calendario. Este año, New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán en un duelo imperdible del que saldrá el nuevo campeón.

Esta final ha sido desde siempre un evento realmente imperdible para el mundo entero. Principalmente, su atractivo es deportivo: reúne a los dos mejores equipos de fútbol americano de la temporada en una final llena de tensiones en la que se define el título más importante. Pero además, el evento en sí es un verdadero espectáculo donde se presentan artistas reconocidos a nivel internacional y este año la expectativa es enorme.

Cuándo se juega el Super Bowl

La nueva edición del Super Bowl se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el corazón de Silicon Valley. Se trata del estadio de los San Francisco 49ers, que funcionará como sede del evento por segunda vez en su historia. El evento empezará a las 20:30 de Argentina.

Por su parte, el cruce entre New England Patriots y Seattle Seahawks será una especie de reedición del histórico cruce que protagonizaron estos mismos equipos en el Super Bowl 49, en la temporada de 2014.

Quiénes se presentan este año en el Super Bowl

Las expectativas en torno al famoso show de medio tiempo del Super Bowl siempre son altas. Este espectáculo acostumbra a tener de protagonistas a los artistas más reconocidos a nivel mundial durante el último tiempo y este año no va a ser la excepción.

Es que en esta nueva edición, Bad Bunny, la super estrella puertorriqueña que puso a los gringos a cantar en español, será el encargado de hacer vibrar el estadio. Con tres Grammy recién ganados por su disco “Debí tirar más fotos” (incluído el de “Álbum del año”, el primero en la historia a un álbum de habla hispana), Benito llevará el reggaetón y los ritmos centroamericanos al entretiempo del encuentro, en un show que promete mucho.

Acompañando a Bad Bunny también se presentará la histórica banda inglesa Green Day. Por su parte, Charlie Puth entonará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que Brandi Carlile interpretará "America the Beautiful" y Coco Jones cantará "Lift Every Voice and Sing" en la previa del partido.

Dónde ver el Super Bowl

El Super Bowl se jugará a estadio lleno en California, pero lo cierto es que, a la par de los asistentes, miles de personas alrededor del mundo podrán disfrutar del evento a través de su transmisión en vivo.

En Argentina, es posible vivir el Super Bowl mediante distintas plataformas. El partido comenzará a las 20.30 horas, mientras que el show del entretiempo está previsto entre las 22 y 22.30.

  • Por televisión: mediante el canal ESPN, con relatos y comentarios en español
  • Por streaming: Disney+ será la plataforma encargada de su difusión en vivo
  • Por señales estadounidenses: También se podrá utilizar la aplicación de DAZN, comprando el NFL Game Pass. Esta opción ofrece una cobertura completa con comerciales exclusivos pero se debe pagar 0,99 dólares por la experiencia standard o 4,99 por la experiencia “definitiva”
