Un actor español de una serie de Netflix trabaja como carpero en San Clemente del Tuyú

Julen Katzy, español que interpreta a Leonardo de Guzmán en "Valle salvaje", pasa sus dias en Argentina trabajando en un balneario de la costa

28 de enero 2026 · 09:28hs
El actor español de una serie en Netflix decidió pasar sus días en la ciudad de la costa argentina

El actor español de una serie en Netflix decidió pasar sus días en la ciudad de la costa argentina

“Valle salvaje” fue una de las series furor de Netflix este año. La producción española, estrenada en 2024, se incorporó a la plataforma y logró cautivar a los espectadores con un formato de serie diaria, muy similar al de las tradicionales telenovelas. Ahora, la ficción vuelve a ser noticia por un motivo inesperado: uno de sus actores principales eligió Argentina para pasar sus días trabajando como carpero en San Clemente del Tuyú.

Julen Katzy, quien interpreta a Leonardo de Guzmán en "Valle salvaje", fue visto trabajando en las carpas de un balneario de la ciudad costera.Mientras recorria las carpas las playas, un cronista de arriba america se encontró al actor pasando sus dias y trabajando en un balneario.

Katzy explicó que su idea es conseguir trabajo para seguir viviendo en Argentina y aseguró que su llegada al país se dio casi de manera casual. Según relató, vino a visitar a un amigo argentino, dueño del balneario, y, sin pensarlo mucho, decidió quedarse.

La historia de Julen Katzy en Argentina

En diálogo con el cronista Guillermo Favale, el actor español Julen Katzy contó cómo llegó a la Argentina y por qué decidió instalarse en San Clemente del Tuyú.

De un día para el otro dije: me voy para Argentina. Tenía un amigo acá de toda la vida y me vine a visitarlo, que es el sobrino del dueño del balneario”, explicó.

Compartiendo un mate con el cronista de América, aseguró que su experiencia en la ciudad costera está siendo muy positiva. “Solo conocí San Clemente de momento y lo que he conocido me está gustando mucho”, expresó.

Katzy detalló que viajó solo y que actualmente se encuentra trabajando a cambio de alojamiento. “Vine solo, tengo un amigo acá que vine a visitarlo. Estoy trabajando y a cambio me dan alojamiento en el balneario. Me quedo hasta marzo”, contó.

El actor también remarcó que su objetivo principal era vivir una experiencia diferente.“Mi decisión ahora era que quería vivir algo diferente, tenía la posibilidad de estar aquí y no sé qué me va a traer Argentina y tampoco sé lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho”, reflexionó.

Actualmente, Julen Katzy trabaja como carpero en el balneario y también como mozo. “No vivo de gratis. Por las tardes trabajo de mozo y por las mañanas en el balneario”, aclaró. Incluso contó que muchas personas lo reconocen o le hacen comentarios por su parecido con un actor.

Embed

"Valle salvaje", la serie furor en Netflix

"Valle salvaje" sigue la historia de Adriana Salcedo de la Cruz, una joven de 20 años que sufre un repentino cambio en su vida. Tras la inesperada muerte de su padre, se ve obligada a abandonar Madrid y mudarse al norte de España para cumplir con un matrimonio arreglado con un hombre desconocido.

La trama se desarrolla en el enigmático Valle Salvaje, un palacio aislado, donde Adriana deberá enfrentarse a secretos oscuros, amores prohibidos y tensiones familiares. Adriana se enfrenta a un entorno hostil, especialmente debido a la relación tensa con su tía y el misterio que rodea la muerte de su progenitor.

A medida que avanza la serie, la protagonista se adentra en una historia de amor prohibida y peligrosa, mientras intenta descubrir que fue lo que realmente pasó con su padre.

Embed

