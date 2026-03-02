La Capital | Ovación | clásico

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

La derrota frente a Central en el Coloso dejó a la Lepra último en su zona, cerrando la tabla anual y con un promedio del descenso cada vez más preocupante

Luis Castro

Luis Castro

2 de marzo 2026 · 09:33hs
Frank Kudelka, quien debutó en el clásico, tendrá una dura misión por delante.
Una postal repetida. Los jugadores dejan el campo de juego con amargura tras no poder sumar puntos, esta vez en el clásico.

Newell's no sólo perdió el clásico con Central, sino que sigue profundizando su crisis futbolística y el panorama es cada vez más desesperante. Ni siquiera el cambio de técnico logró el impacto necesario para recobrar la memoria de las victorias o buenos resultados más allá de que magia no se puede realizar de un día para otro. Frank Darío Kudelka afrontó el desafío. Si bien hubo cierta esperanza de resucitación, la cuestión anímica es para el psicólogo. El entrenador fue claro y concreto al sostener: "Estamos en el fondo del mar". Y no exageró en nada porque está último en su grupo, cierra la tabla anual y, encima, se encuentra cada vez más complicado con el promedio del descenso.

Ni siquiera el cambio de DT sirvió de impacto como para cambiar un andar torcido. Y, encima, una vez más al primer golpe la Lepra se derrumbó como castillo de naipes generando una preocupación extrema. Acá reside uno de los aspectos fundamentales en el que Kudelka debe trabajar, entre otros tantos: la debilidad en la que recae y que le impide reaccionar.

La sucesión de derrotas lo dejó en el último puesto de la zona A, con ocho partidos disputados, sin triunfos, dos empates y seis derrotas. Un combo letal y desesperante para una realidad cada vez más complejas de cara al futuro. Más aún al mostrar una falta de reacción ante el primer cachetazo.

La dirigencia actuó rápido después de que la dupla Orsi-Gómez nadara en aguas turbulentas y no encontrara la orilla. En Newell's percibieron que no iban a encontrar la manera de salir de la crítica situación y encontraron en Kudelka al tipo que pueda lograr la salvación. Hizo frente al clásico con Central como correspondía y el resultado no fue el esperado, por ende deberá trabajar y mucho más de lo imaginado para recuperar un equipo no sólo deslucido y flojo, sino castigado anímicamente.

Un promedio debilitado

Newell's, más allá de que resta un largo camino por delante, debe comenzar a sumar con el fin de engrosar el promedio del descenso. Hoy se ubica en el puesto 26 de los 30 equipos participantes y sólo por encima de Gimnasia (M), Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes (RC).

La Lepra es el tercer club con mayor permanencia ininterrumpida en la primera división y Kudelka fue el elegido para mantener este detalle. Una tarea para nada simple con el presente desalentador que transita el equipo, pero no imposible teniendo tiempo y espacio por delante. La misión del entrenador, que reconoció que "Newell's está en el fondo del mar", es conseguir el salvavidas justo para sacarlo del ahogo futbolístico.

Tabla por grupos y acumulada

Descenso

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

