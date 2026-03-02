Antonio Birabent vuelve a Rosario con Moris como invitado El músico presentará un show especial recorriendo canciones, historias y momentos clave de su trayectoria. 2 de marzo 2026 · 10:45hs

Antonio Birabent toca este sábado 7 de marzo en Rosario, con Moris como artista invitado

Antonio Birabent vuelve a Rosario. El actor y músico llegará a la ciudad con un show especial recorriendo canciones, historias y momentos clave de su trayectoria. Además, tendrá como invitado especial a su papá, Moris, leyenda del rock argentina. Un encuentro imperdible de dos generaciones en el escenario. La cita es el sábado 7 en el Bar El Cairo (Santa Fe y Sarmiento).

En este concierto íntimo y cerca del público, solo con su guitarra y su voz, Birabent canta canciones propias de todas sus épocas y también algunos clásicos argentinos y extranjeros (desde Virus y Pappo a Lou Reed y The Cure), a su manera y con su estilo .

Después de treinta y cinco años de carrera y más de treinta discos editados, el artista sigue activo y componiendo: en 2026 planea sacar dos discos: uno de rock y otro de canciones tangueras.