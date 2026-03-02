La Capital | Zoom | Antonio Birabent

Antonio Birabent vuelve a Rosario con Moris como invitado

El músico presentará un show especial recorriendo canciones, historias y momentos clave de su trayectoria.

2 de marzo 2026 · 10:45hs
Antonio Birabent toca este sábado 7 de marzo en Rosario

Antonio Birabent toca este sábado 7 de marzo en Rosario, con Moris como artista invitado

Antonio Birabent vuelve a Rosario. El actor y músico llegará a la ciudad con un show especial recorriendo canciones, historias y momentos clave de su trayectoria. Además, tendrá como invitado especial a su papá, Moris, leyenda del rock argentina. Un encuentro imperdible de dos generaciones en el escenario. La cita es el sábado 7 en el Bar El Cairo (Santa Fe y Sarmiento).

En este concierto íntimo y cerca del público, solo con su guitarra y su voz, Birabent canta canciones propias de todas sus épocas y también algunos clásicos argentinos y extranjeros (desde Virus y Pappo a Lou Reed y The Cure), a su manera y con su estilo .

>> Leer más: Antonio Birabent celebró 30 años de carrera en Rosario

Después de treinta y cinco años de carrera y más de treinta discos editados, el artista sigue activo y componiendo: en 2026 planea sacar dos discos: uno de rock y otro de canciones tangueras.

Noticias relacionadas
Zendaya y Tom Holland se habrían casado en secreeto

Zendaya y Tom Holland se habrían casado: qué se sabe sobre su boda secreta

Ricardo Montaner frente a un Metropolitano colmado de gente

Ricardo Montaner en Rosario: clásicos, fiesta y una noche "iluminada y eterna"

Dolores Fonzi al recibir el Goya

Dolores Fonzi ganó el Goya por Belén y fulminó a Milei: "El presidente puso a la venta el agua"

Lucas Roma, Edgardo Mancinelli, Agus Faiola, Sustant, Diego Joaquín y Mateo Faiola, quienes serán parte de una nueva edición del Pata Pata.

Vuelve el histórico Pata Pata, con Mancinelli y nuevas generaciones de DJ rosarinos

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Lo último

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

La detención fue anunciada por el gobierno de Santa Fe y se suma a la aprehensión el fin de semana del presunto instigador del ataque

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Ovación
Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells
Ovación

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Policiales
Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

La Ciudad
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado